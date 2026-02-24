Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Areszt dla rosyjskiego archeologa. Jest decyzja sądu

Rosyjski archeolog Aleksandr Butiagin (jest zgoda na publikację wizerunju i danych osobowych)
Prokurator Antoni Skiba o zatrzymaniu rosyjskiego archeologa (nagranie archiwalne)
Źródło: TVN24
Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował we wtorek o utrzymaniu aresztu dla rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina. Został on zatrzymany w Polsce w grudniu 2025 w związku z formowanymi przez ukraińską prokuraturę zarzutami zniszczenia kompleksu archeologicznego na Krymie. Przed warszawskim sądem toczy się postępowanie ekstradycyjne naukowca.

Aleksander Butiagin [jest zgoda na podanie nazwiska - przyp. red.] został aresztowany na początku grudnia 2025 roku przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną. Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego w czasie prac archeologicznych na okupowanym Półwyspie Krymskim.

Po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej, gdzie odmówił składania wyjaśnień, sąd zadecydował o jego areszcie. 12 stycznia sąd w Warszawie przedłużył mu areszt do 4 marca. Na tę decyzję obrońcy naukowca złożyli zażalenie, które we wtorek rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce
Dowiedz się więcej:

Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce

"Decydujący jest fakt poszukiwań ściganego"

Jak mówił na sali rozpraw jeden z obrońców Butiagina, mec. Adam Domański, według niego na obecnym etapie postępowania nie ma dalszej potrzeby stosowania tego środka zapobiegawczego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Przekonywał, że Butiagin jest szanowanym archeologiem, niezaangażowanym w działalność polityczną, więc nie będzie utrudniać postępowania ekstradycyjnego, które toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie i będzie stawiał się na wszystkie wezwania organów ścigania.

Obrońca naukowca podkreślał, że jego klient nie ukrywał się, podróżował po wielu krajach z serią wykładów, a w Polsce ma względnie stałe miejsce pobytu na czas postępowania. Mec. Domański wniósł o dozór policji, zakaz opuszczania kraju i o 50 tys. złotych poręczenia majątkowego.

Z kolei prokuratura podkreśliła, że naukowiec przyjechał do Polski z wykładami, jest tutaj przejściowo, a to, że ma wynajęte mieszkanie, nie znaczy, że będzie przebywał w naszym kraju do końca postępowania. Zaznaczyła, że tymczasowy areszt ma zabezpieczyć właściwy tok postępowania.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał zażalenie obrońców za niezasadne. Podzielił za to ustalenia i ocenę sądu pierwszej instancji.

Rosyjski archeolog Aleksandr Butiagin na rozprawie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, 15 lutego 2026 r. (jest zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych)
Rosyjski archeolog Aleksandr Butiagin na rozprawie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, 15 lutego 2026 r. (jest zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych)
Źródło: Marcin Obara/PAP

Argumentując postanowienie, wskazywał m.in. na przesłanki ustawowe do stosowania i przedłużenia tzw. aresztu ekstradycyjnego.

- Na obecnym etapie postępowania decydujący jest fakt poszukiwań ściganego w celu przeprowadzenia postępowania karnego, którego aktualność potwierdziły władze ukraińskie, co realizuje warunek stosowania tymczasowego aresztowania dla zapewnienia możliwości szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania ekstradycyjnego przed organami polskimi oraz skuteczne wydanie osoby ściganej państwu wnioskującemu - zaznaczyła sędzia Marzanna Piekarska-Drążek.

Rosja domaga się uwolnienia archeologa

Zgodnie z wnioskiem z 13 listopada 2025 roku prokuratury ukraińskiej o ekstradycję, Aleksander Butiagin jako kierownik Sekcji Archeologii Starożytnej Północnego Regionu Morza Czarnego Federalnego Zakładu Kultury Ermitaż w latach 2014-2019, nie mając stosownych pozwoleń na prowadzenie prac wykopaliskowych, prowadził je na terenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie.

Ponadto, jak przekazała strona ukraińska, swymi pracami miał zniszczyć kompleks archeologiczny. Straty szacowane są na ponad 200 mln hrywien (ponad 16,5 mln zł). Za pierwszy zarzut według prawa ukraińskiego grozi Butiaginowi grzywna, za drugi do pięciu lat więzienia.

Rosja uznała oskarżenia archeologa za "absurdalne" i zażądała jego uwolnienia. W tej sprawie do rosyjskiego MSZ został wezwany ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski.

Butiagin, jak przekazywał jego obrońca podczas poprzedniej rozprawy, złożył wyjaśnienia i nie zgodził się na ekstradycję.

- Obszernie wyjaśnił, że prace na stanowisku Myrmekion prowadził nieprzerwanie od lat 90., zawsze miał zgodę właściwych władz administracyjnych. (...) Natomiast po wydarzeniach geopolitycznych, które miały wówczas miejsce, siłą rzeczy nie miał możliwości pozyskiwania zgody władz ukraińskich (...), w związku z tym zgody te były wydawane przez właściwe organy Federacji Rosyjskiej - powiedział Domański

W połowie stycznia w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się już posiedzenie z udziałem sędziego Dariusza Łubowskiego w przedmiocie prawnej oceny dopuszczalności ekstradycji Aleksandra Butiagina. Obrońca archeologa złożył wówczas wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego z orzekania w sprawie ekstradycji jego klienta, wskazując na obawy o bezstronność sędziego. Wniosek ten nie został uwzględniony. Obecnie sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Półwysep KrymskiUkrainaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoWojna w UkrainieSąd Apelacyjny
Czytaj także:
Wall Street Inwestor NYSE
AI napędza wyniki Nvidii. Analitycy ostrzegają przed spowolnieniem
BIZNES
Grecki region Ewros pod wodą
Powódź w Grecji. Na horyzoncie kolejne obfite opady
METEO
Charles Kushner
Wezwali ambasadora, nie przyszedł. Później zadzwonił do szefa MSZ
Świat
Akcja "Adoptuj warszawiaka"
Chcą wprowadzić "becikowe na cztery łapy"
WARSZAWA
imageTitle
Jechał po złoto, trafił do szpitala. Giacomel już po ablacji serca
EUROSPORT
Czeska policja opublikowała zdjęcie nietypowego pojazdu
Niecodzienna kontrola tuż za polską granicą. Policja pokazuje zdjęcia
Świat
Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym
Zderzył się z ciężarówką, zginął na miejscu
Trójmiasto
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Zyska chodnik i oświetlenie. Mieszkańcy długo na to czekali
WARSZAWA
Andrzej Domański
Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu
BIZNES
Lasy Państwowe (zdjęcie ilustracyjne)
1,5 miliona złotych z Lasów Państwowych na kongres i stowarzyszenie. W tle brat Ziobry
Robert Zieliński
Święto Wiosny - Chiny
Dlaczego te dwa państwa coraz jawniej chcą rozbić Unię Europejską?
Maciej Michałek
rak choroba onkologia pacjent pacjentka shutterstock_1795847173_1
Radioterapia bez strachu. Naukowcy sprawdzają, jak mówić o leczeniu nowotworów
Najnowsze
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Poznali się na portalu randkowym. Gdy go odwiedziła, zaatakował ją młotkiem
Poznań
imageTitle
Tałant Dujszebajew ogłoszony trenerem czołowej reprezentacji
EUROSPORT
Stacja Dworzec Wileński
Palił papierosa w metrze, 630 dni spędzi w areszcie
WARSZAWA
Donald Trump ogłasza cła
"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty
Maja Piotrowska
Chris Baghsarian
Była "dziwna prośba" i "desperackie apele". Teraz znaleziono zwłoki
Świat
Pożary w meksykańskim Puerto Vallarta po zabójstwie przywódcy kartelu - zdjęcie satelitarne z 22 lutego 2026 roku
Czarny dym nad kurortem. Odwet kartelu widoczny z kosmosu
Świat
Stacja metra Kabaty
Przebudują układ torowy na stacji Kabaty
WARSZAWA
Tygrys z parku Tiger Kingdom Chiang Mai, gdzie w lutym zmarły 72 tygrysy
Padło ponad 70 tygrysów. Żyły w parku odwiedzanym przez turystów
METEO
Sztokholm, jesień, zima
Cóż, że ze Szwecji. Coraz więcej Polaków wyjeżdża
BIZNES
Lotnisko Chopina w Warszawie
Ich podróż zakończyła się na lotnisku
WARSZAWA
Thomas Rose
Ambasador USA o "koszmarnej rzeźni". "Miliony istnień ludzkich zniszczone bez sensu"
Świat
Odwilż, śnieg, roztopy
Czerwone punkty na mapie Polski. Ostrzeżenia przed wezbraniem rzek
METEO
Dawna fabryka przy ulicy Hożej
Rzadki przykład fabryki śródmiejskiej. Produkowano tam czcionki, broń i serki topione
WARSZAWA
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Koniec zielonej oazy, wszystko wycięte. "Jesteśmy w szoku"
Piotr Bakalarski
Ucieczkę zakończył na ogrodzeniu
Nie zatrzymał się do kontroli, uderzył w ogrodzenie
Wrocław
imageTitle
Zamiast Tomasiaka "Kacper T.". Dlaczego PZN ukrył dane potrójnego medalisty?
EUROSPORT
Pogodnie, wiosna
Napłynie powietrze znad Afryki. Jak ciepło będzie?
METEO
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Nowy sposób walki z bezdomnością zwierząt. Jest decyzja
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica