Komisarz Rady Europy wezwała do zwolnienia aktywistki. Ziobro: niech się pani wstydzi i przeprosi

Gdyby panią przemocą wyrzucił ktoś z samochodu, pobił, a w samochodzie koła przebił nożem, uzna pani, że aresztowanie sprawcy przez sąd to zamach na wolność? - napisał na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Odpowiedział tak komisarz praw człowieka Rady Europy Dunji Mijatović, która w sobotę wezwała do zwolnienia z aresztu aktywistki LBGT Margot.

Warszawski sąd, uwzględniając zażalenie prokuratora, zdecydował o zastosowaniu dwumiesięcznego aresztu wobec aktywistki Margot z kolektywu Stop Bzdurom, która jest podejrzana o uszkodzenie furgonetki fundacji "Pro-Prawo do Życia", a także atak na jej kierowcę. Wcześniej, w połowie lipca, sąd zdecydował o zastosowaniu policyjnego dozoru i poręczeniu w kwocie siedmiu tysięcy złotych.

"Nakaz zatrzymania to mrożący sygnał dla wolności słowa"

W obronie zatrzymanej aktywistki stanęła komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović. We wpisie na Twitterze wezwała w sobotę do "natychmiastowego uwolnienia" aktywistki. "Nakaz zatrzymania jej na dwa miesiące to mrożący sygnał dla wolności słowa i praw LGBT w Polsce" - oceniła.