"Narastają domysły, spekulacje i zarzuty". Prezes sądu odpowiada: nie jest możliwe udostępnienie uzasadnienia

Iustitia apeluje do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o natychmiastowe podanie do publicznej wiadomości powodów zastosowania tymczasowego aresztowania aktywistki LGBT znanej jako Margot - napisali przedstawiciele sędziowskiej organizacji. Jak przekonuje w odpowiedzi prezes sądu Joanna Bitner, "nie jest możliwe udostępnienie treści uzasadnienia".

Iustitia: apelujemy o natychmiastowe podanie do publicznej wiadomości powodów tymczasowego aresztowania

W sprawie aresztowania Margot stanowisko przedstawił zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" . Zaapelował do prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o "natychmiastowe podanie do publicznej wiadomości powodów zastosowania tymczasowego aresztowania na 2 miesiące aktywistki LGBT znanej jako Margot" - czytamy w komunikacie.

"Problem zasadności stosowania tymczasowego aresztowania jest obecnie przedmiotem ważnej debaty publicznej"

Przedstawiciele Iustitii piszą, że "problem zasadności stosowania tymczasowego aresztowania jest obecnie przedmiotem ważnej debaty publicznej". "Bezczynność kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie jest poważnym niedopełnieniem obowiązku komunikacji ze społeczeństwem, co istotnie utrudnia budowanie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości" - stwierdzają sędziowie.

Prezes Sądu Okręgowego: postępowanie przygotowawcze objęte jest tajemnicą

"W związku z apelem Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, o podanie do publicznej wiadomości motywów zastosowania aresztu wobec Michała Sz., uprzejmie wyjaśniam: Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie osoby podejrzanej jest wykonywaniem czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym (art. 329 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego). Postępowanie przygotowawcze objęte jest tajemnicą (art. 241 § 1 Kodeksu Karnego). Materiały z tego rodzaju postępowania przed sądem (protokoły posiedzenia, postanowienia) stanowią materiały postępowania przygotowawczego. Dlatego nie jest możliwe udostępnienie treści uzasadnienia postanowienia wydanego wobec Michała Sz. bez zgody organu prowadzącego postępowanie, tj. Prokuratury. Zgodnie bowiem z przepisem art. 156 § 5 KPK dysponentem akt postępowania przygotowawczego jest organ prowadzący to postępowanie, do którego można zwracać się z wnioskiem o udostępnienie przedmiotowych dokumentów" - napisała w odpowiedzi prezes sądu.