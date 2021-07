Arcybiskup Skworc rezygnuje z funkcji w episkopacie. "Zwracam się do skrzywdzonych z prośbą o przebaczenie"

Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, zrezygnował z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Stało się to po zakończeniu dochodzenia Watykanu dotyczącego dokonanych przez niego "zaniedbań w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów". Skworc wydał w piątek oświadczenie, w którym napisał, że to "najtrudniejsze chwile w jego życiu". Zwrócił się ze "szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie".

Wiktor Skworc był biskupem tarnowskim od 1998 do 2011 roku. Diecezja ta należy do metropolii krakowskiej.

Skworc poprosił o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora, czyli duchownego, który będzie miał prawo do objęcia archidiecezji katowickiej w przyszłości. - Arcybiskup Skworc nadal będzie pełnił obowiązki metropolity katowickiego, ale poprosił Stolicę Apostolską o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora, co oznacza, że będzie to biskup pomocniczy z prawem następstwa na stolicy biskupiej - wyjaśnił Polskiej Agencji Prasowej rzecznik archidiecezji krakowskiej ksiądz Łukasz Michalczewski.

Skworc: zwracam się z szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie

Arcybiskup Skworc wydał w piątek oświadczenie, w którym zwrócił się "przede wszystkim do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie". "O to samo proszę wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu przez niespełna 14 lat starałem się służyć na miarę możliwości i sił" - dodał.

Sprawa księdza Stanisława P.

Arcybiskup Skworc był związany ze sprawą księdza Stanisława P. W 2002 roku do Skworca, ówczesnego biskupa diecezji tarnowskiej, przyszła grupa rodziców i nauczycieli chłopców, których molestował katecheta - ksiądz Stanisław P. Wtedy biskup Skworc przesłuchał ofiary i księdza, odwołał go z parafii, wysłał na urlop, a potem na Ukrainę. Nie zgłosił jednak sprawy do Watykanu. Po sześciu latach na Ukrainie Stanisław P. wrócił do Polski, a biskup Skworc przydzielił mu kolejną parafię. Ksiądz znowu uczył dzieci religii.