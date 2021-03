Arcybiskup Wojda: Pedofilia to zaprzeczenie tego, czym jest miłość i wiara w Boga. Mam świadomość cierpienia ofiar

Będę chciał rozwiązać problem pedofilii w archidiecezji gdańskiej - zadeklarował nowy metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. - Będę się z tym problemem mierzył, podejmując wszelkie możliwe kroki, by rozwiązywać te sprawy, by usunąć to zło z Kościoła, ponieważ jest to rzecz niedopuszczalna - podkreślał.

2 marca decyzją papieża Franciszka dotychczasowy metropolita białostocki, pallotyn arcybiskup Tadeusz Wojda został mianowany nowym pasterzem archidiecezji gdańskiej i tym samym metropolitą gdańskim.

- Nominację przyjąłem z dużym zaskoczeniem. Mam świadomość, że archidiecezja gdańska jest jedną z ważniejszych w Polsce i czeka mnie wiele wyzwań - powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

Podkreślał, że "mimo upływu lat i zmian cywilizacyjnych Słowo Boże wciąż pozostaje aktualne - jest nim wcielony Syn Boży - Jezus Chrystus". - Nie głosimy zatem siebie samych, nie głosimy poglądów politycznych, wartości kultury, ale żywego Jezusa, który wciąż działa - mówił.

Arcybiskup Tadeusz Wojda Artur Reszko/PAP

Arcybiskup Wojda: mamy narzędzia do walki z potwornym grzechem w Kościele

W wywiadzie arcybiskup Wojda był pytany o pedofilię w Kościele katolickim. Powiedział, że zamierza zmierzyć się z tym problemem w archidiecezji gdańskiej i wyjaśnić wszystkie kwestie.

- Dziś nasza świadomość w zakresie pedofilii jest dużo większa, niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnim czasie ten problem poruszany jest niemal na każdym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Będę chciał go rozwiązać w archidiecezji gdańskiej - zadeklarował hierarcha.

Podkreślił, że "zarówno Jan Paweł II, jak i papież Benedykt XVI, czy obecny papież Franciszek "dali Kościołowi konkretne narzędzia do ręki do walki z tym potwornym grzechem w Kościele". - Przypadki pedofilii wśród duchownych, które miały miejsce w archidiecezji gdańskiej, będę starał się rozwiązywać we współpracy ze Stolicą Apostolską - mówił abp Wojda.

- Mam świadomość, że ofiary pedofilii ogromnie cierpią. Osobiście zawsze jest mi bardzo przykro, kiedy spotykam się z tego rodzaju sytuacjami. Niejednokrotnie rodzi się we mnie samym pytanie, jak można było w ten sposób skrzywdzić niewinne dziecko - mówił hierarcha.

Arcybiskup Wojda: pedofilia to zaprzeczenie tego, czym jest miłość i wiara w Boga

Podkreślił, że pedofilia jest "zaprzeczeniem tego, czym jest miłość i wiara w Boga". - Będę się z tym problemem mierzył, podejmując wszelkie możliwe kroki, by rozwiązywać te sprawy, by usunąć to zło z Kościoła, ponieważ jest to rzecz niedopuszczalna - zaznaczył arcybiskup.

Zwrócił uwagę, że wbrew temu, co się na ten temat mówi w przestrzeni publicznej, "w Kościele na tym polu podejmowanych jest wiele inicjatyw". - Dotyczą one miedzy innymi szeroko rozumianej prewencji, w tym na przykład pogłębiania świadomości problemu, jego skali, a także kwestii formacji duchowieństwa - mówił.

"Miłość sprowadzana jest dziś tylko do sfery emocjonalnej i seksualnej"

Abp Wojda zwrócił również uwagę na potrzebę odpowiedniej "formacji" małżeństw i kandydatów do małżeństwa. - Potomstwo jest jednym z największych i najpiękniejszych pragnień małżonków. Wiem, z jak wielkim bólem muszą mierzyć się pary, które nie mogą mieć dzieci. Ważna jest zatem, by w obliczu trudności nie poddawali się, ale szukali oparcia w wierze. Do tego potrzebna jest właściwa formacja - ocenił.

- Inną kwestią jest to, że miłość sprowadzana jest dziś tylko do sfery emocjonalnej i seksualnej. Tymczasem, jak powiedział papież Benedykt XVI, "miłość to dar z siebie samego" - mówił arcybiskup.

Abp Tadeusz Wojda - kim jest?

Duchowny w 1990 r. rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, gdzie od 2007 r. był kierownikiem biura, a w 2012 r. został mianowany przez papieża podsekretarzem. Ponadto od 1991 r. był kapelanem Wspólnoty Sióstr Boromeuszek w Rzymie, a od 1996 r. kapelanem Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża Włoskiego.

Arcybiskup Tadeusz Wojda PAP/Artur Reszko

2 kwietnia 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim.

Abp Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

Autor:ads/dap

Źródło: PAP