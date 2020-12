"Podejrzliwi od dawna byli w blokach startowych, aby zniszczyć pamięć o Janie Pawle II"

"To on widział w młodych przyszłość Kościoła, dlatego też - jako pierwszy - wprowadził kościelne regulacje prawne, mające chronić najsłabszych, a tym samym zapoczątkował realizację procesu zmierzającego do wykrywania przestępstw seksualnych i karania duchownych, którzy się tego dopuszczają" - ocenił przewodniczący episkopatu. Zwrócił uwagę, że "decyzje papieża Polaka stanowiły inspirację dla dalszych działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży jak również pomoc osobom skrzywdzonym w Kościele".

"Jan Paweł II został cynicznie oszukany"

Przewodniczący episkopatu odniósł się również do raportu dotyczącego Theodora McCarricka zaznaczając, że "jednoznacznie dowodzi on, że św. Jan Paweł II został cynicznie oszukany". Hierarcha napisał, że papież nie otrzymał pełnych informacji w sprawie kardynała, a on sam okłamał go, co do swojej niewinności.