Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, ukarany przez papieża, był na uroczystości beatyfikacyjnej w Warszawie. Komentarze

W niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Eucharystię koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów, w tym najwyżsi hierarchowie, a także 45 biskupów z zagranicy. We mszy wziął udział między innymi arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź na uroczystości beatyfikacyjnej. Komentarze

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski napisał w mediach społecznościowych, że "razi" go "obecność wśród biskupów-koncelebransów b. agentów SB i ukaranych przez Watykan za tuszowanie pedofilii". Wpis opatrzył hasztagami odnoszącymi się - poza Głódziem - do nazwisk arcybiskupów Wiktora Skworca i Józefa Kowalczyka. "Wstydu nie mają!" - dodał.

Ksiądz Kazimierz Sowa napisał, że "obecność na beatyfikacji biskupów ukaranych przez Watykan nie jest niestosowna, jest skandaliczna". "Tak wiem, formalnie mogli przyjechać bo to przecież nie odbywało się na terenie diecezji, na których mają zakaz. Ale jak widać górę wzięła zwykła bezczelność" - stwierdził.

"Jeden z największych szkodników polskiego Kościoła"

O Głódziu napisał też katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. Jego zdaniem "udział arcybiskupa w beatyfikacji to kolejny smutny dowód na to, że jest to jeden z największych szkodników polskiego Kościoła".