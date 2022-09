Arcybiskup Jędraszewski przesłuchany w śledztwie dotyczącym księdza molestującego umierającą kobietę

Prokurator przesłuchał arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w związku ze sprawą księdza, który miał molestować pacjentkę oddziału paliatywnego - dowiedział się tvn24.pl. Krakowska kuria przez cztery lata ukrywała informacje o zachowaniu duchownego.

Według naszych informacji do przesłuchania doszło w piątek przed tygodniem. Arcybiskup nie został jednak wezwany do siedziby krakowskiej Prokuratury Okręgowej. To prowadzący sprawę śledczy wraz z asystentką pojechał do siedziby metropolity przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie.

Molestowanie umierającej

Informację o przesłuchaniu próbowaliśmy zweryfikować u rzecznika prokuratury okręgowej Janusza Hnatko, który jednak odmówił rozmowy o szczegółach.

- Śledztwo pozostaje na biegu, a w jego toku w dalszym ciągu wykonywane są czynności procesowe - przekazał rzecznik.

Sprawa dotyczy artykułu 240 Kodeksu karnego, który przewiduje karę do trzech lat więzienia za niezawiadomienie o przestępstwie - w tym przypadku dopuścić się go miał w 2017 roku ksiądz Kazimierz K. Według naszych źródeł, które znają akta sprawy, ksiądz został przyłapany przez pracowników oddziału paliatywnego szpitala w Suchej Beskidzkiej (z placówką w Makowie Podhalańskim) na gorącym uczynku molestowania umierającej kobiety.

Pielęgniarki i lekarze mieli sygnały wcześniej, od pacjentek. Po jego wizytach były roztrzęsione, skarżyły się, nie chciały nigdy więcej zostawać sam na sam z księdzem. Takich sytuacji było na tyle dużo, że pracownicy szpitala po prostu zaczęli śledzić księdza

Dyrekcja szpitala natychmiast rozwiązała z księdzem umowę o pracę, a także w kwietniu 2017 roku przekazała wiedzę o zdarzeniach krakowskiej kurii.

- Zgodnie z obowiązującym wówczas porządkiem prawnym nie zawiadamialiśmy organów ścigania, w tamtym czasie należało to do strony kościelnej - przekazała rzeczniczka szpitala Monika Wróblewska-Polak dziennikarzom RMF.fm, którzy pierwsi ujawnili działania księdza Kazimierza K.

Kuria wiedziała cztery lata

Jednak zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez księdza K. trafiło z kurii do prokuratury dopiero w lutym 2021 roku, czyli cztery lata od przekazania informacji przez szpital. Sprawę prowadziła doświadczona prokurator z prokuratury w Suchej Beskidzkiej oraz policjanci z miejscowej komendy.

W sierpniu 2021 duchowny usłyszał zarzut jednego przypadku molestowania. Akt oskarżenia wobec księdza Kazimierza K. trafił już do sądu. On sam w śledztwie nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Dwóch pragnących zachować anonimowość rozmówców potwierdza tvn24.pl, że prokurator wraz z policjantami zamierzali przedstawić zarzuty popełnienia przestępstwa arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu. Jednak wątek związany z brakiem zawiadomienia został wyłączony do odrębnego śledztwa i przekazany do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Tutaj, według naszych rozmówców, sprawę do prowadzenia dostał śledczy bez doświadczenia w poważnych sprawach, który dopiero co został delegowany z Prokuratury Rejonowej.

Zapytaliśmy rzecznika prasowego krakowskiej prokuratury, czy rzeczywiście prokurator otrzymał tak poważną sprawę jako pierwszą do prowadzenia po uzyskaniu awansu.

- Pytania nie mają związku merytorycznego z prowadzonym śledztwem - odpisał nam prokurator Hnatko.

- Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja merytoryczna - odpowiedział prokurator na pytanie, czy śledztwo - kilkukrotnie przedłużane - może zostać umorzone.

Milczenie kurii

Pytania skierowaliśmy również do biura prasowego arcybiskupa Jędraszewskiego. Prosiliśmy m.in. o wyjaśnienie, kiedy dokładnie kuria dowiedziała się o zachowaniu księdza K., skąd wynikała zwłoka w przekazaniu zawiadomienia śledczym. Zapytaliśmy także, czy i w jaki sposób zakończył się proces kanoniczny wobec duchownego.

Na żadne pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi - mimo tygodniowego oczekiwania. Wcześniej w wypowiedziach medialnych przedstawiciele kurii informowali, że "wobec tego kapłana toczy się postępowanie kanoniczne".

Autor:Robert Zieliński

Źródło: tvn24.pl