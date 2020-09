Terlikowski: arcybiskup o singlach powiedział w typowy dla siebie sposób, bardzo ostro i kontrowersyjnie

- Ksiądz arcybiskup powiedział w typowy dla siebie sposób, czyli bardzo ostro, kontrowersyjnie, trochę wbijając szpilę - zupełnie niepotrzebnie - w osoby i postawił zupełnie poważny problem. Tu nie chodzi tylko o to, że jest zawieranych dużo mniej związków małżeńskich - co jest też dużym problemem dla Kościoła. Ta liczba spada nie tylko, jeśli chodzi o śluby kościelne, ale również cywilne. Istniejące związki są dużo mniej trwałe, stabilne, dużo łatwiej się rozpadają - i te formalne, jak i te nieformalne. Chodzi też o to, na co ostatnio zwracali uwagę bardzo mocno psycholodzy, czyli o pandemię samotności, którą widzimy, choćby w trakcie pandemii koronawirusa. Nie jest ona zawiązana z żadną ideologią, bo to słowo chyba było niepotrzebne, ale z różnymi zjawiskami, które nas dotykają - mówił w programie "Tak jest" TVN24 publicysta katolicki Tomasz Terlikowski.