"Fanatyzm, szaleństwo, nienawiść". Burza po słowach byłego metropolity
W sobotę były metropolita krakowski, arcybiskup senior Marek Jędraszewski odprawił mszę dla uczestników zlotu organizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.
W wygłoszonym podczas nabożeństwa kazaniu skrytykował zmiany zachodzące w polskiej szkole. - Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości - ocenił. - Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić! - mówił.
Nowacka: wstyd i hańba dla biskupów
Do słów Jędraszewskiego odniosła się w poniedziałek ministra edukacji Barbara Nowacka w rozmowie z RMF FM. - To są obrzydliwe kłamstwa. Arcybiskup Jędraszewski przyzwyczaił nas do swoich bardzo niskich standardów. Dziwię się biskupom, księżom, praktykującym katolikom, że nie powiedzieli mu, żeby przestał po prostu kłamać - powiedziała.
Zapewniała także, że z podstawy programowej "niczego się nie wycina". - Wzmacniamy nauczanie historii, wychowanie patriotyczne jest jednym z elementów polityki oświatowej państwa - podkreśliła. Jak mówiła, obecnie zachodzą jedynie "normalne w procesie edukacji zmiany" w podstawie programowej.
- To wstyd i hańba dla biskupów oraz Kościoła, że ktoś taki, kto wcześniej nienawidził społeczności LGBT, kto realnie z ambony hejtował kobiety, hejtował gejów i lesbijki dalej funkcjonuje jako autorytet - zaznaczyła.
Brejza: reakcja episkopatu powinna być natychmiastowa
Wypowiedź Jędraszewskiego skomentował też europoseł KO Krzysztof Brejza.
"Fanatyzm, szaleństwo, nienawiść. Reakcja Episkopatu powinna być natychmiastowa i radykalna. Ten człowiek robi krzywdę przede wszystkim Kościołowi" - napisał w serwisie X.
Arłukowicz: powinien dostać zarzuty
W podobnym tonie o kazaniu arcybiskupa seniora wypowiedział się europoseł KO Bartosz Arłukowicz.
"Jędraszewski powinien w końcu dostać zarzuty i byłby koniec z tym rumakowaniem" - czytamy we wpisie Arłukowicza na X. Oznaczył przy tym konto Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, pytając, czy odniesie się ono do słów Jędraszewskiego.
