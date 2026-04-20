Polska "Fanatyzm, szaleństwo, nienawiść". Burza po słowach byłego metropolity Mikołaj Stępień

Nowacka o słowach Jędraszewskiego: to są obrzydliwe kłamstwa

W sobotę były metropolita krakowski, arcybiskup senior Marek Jędraszewski odprawił mszę dla uczestników zlotu organizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

W wygłoszonym podczas nabożeństwa kazaniu skrytykował zmiany zachodzące w polskiej szkole. - Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości - ocenił. - Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych. Nie można do tego dopuścić! - mówił.

Arcybiskup senior Marek Jędraszewski podczas mszy dla uczestników Pielgrzymki Motocyklistów na Jasną Górę Źródło: PAP/Waldemar Deska

Nowacka: wstyd i hańba dla biskupów

Do słów Jędraszewskiego odniosła się w poniedziałek ministra edukacji Barbara Nowacka w rozmowie z RMF FM. - To są obrzydliwe kłamstwa. Arcybiskup Jędraszewski przyzwyczaił nas do swoich bardzo niskich standardów. Dziwię się biskupom, księżom, praktykującym katolikom, że nie powiedzieli mu, żeby przestał po prostu kłamać - powiedziała.

Zapewniała także, że z podstawy programowej "niczego się nie wycina". - Wzmacniamy nauczanie historii, wychowanie patriotyczne jest jednym z elementów polityki oświatowej państwa - podkreśliła. Jak mówiła, obecnie zachodzą jedynie "normalne w procesie edukacji zmiany" w podstawie programowej.

- To wstyd i hańba dla biskupów oraz Kościoła, że ktoś taki, kto wcześniej nienawidził społeczności LGBT, kto realnie z ambony hejtował kobiety, hejtował gejów i lesbijki dalej funkcjonuje jako autorytet - zaznaczyła.

Brejza: reakcja episkopatu powinna być natychmiastowa

Wypowiedź Jędraszewskiego skomentował też europoseł KO Krzysztof Brejza.

"Fanatyzm, szaleństwo, nienawiść. Reakcja Episkopatu powinna być natychmiastowa i radykalna. Ten człowiek robi krzywdę przede wszystkim Kościołowi" - napisał w serwisie X.

„Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych” - bredził dziś na Jasnej Górze abp Jędraszewski. Fanatyzm, szaleństwo, nienawiść. Reakcja Episkopatu powinna być natychmiastowa i radykalna. Ten… — Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) April 19, 2026 Rozwiń

Arłukowicz: powinien dostać zarzuty

W podobnym tonie o kazaniu arcybiskupa seniora wypowiedział się europoseł KO Bartosz Arłukowicz.

"Jędraszewski powinien w końcu dostać zarzuty i byłby koniec z tym rumakowaniem" - czytamy we wpisie Arłukowicza na X. Oznaczył przy tym konto Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, pytając, czy odniesie się ono do słów Jędraszewskiego.

Jędraszewski powinien w końcu dostać zarzuty i byłby koniec z tym rumakowaniem. Czy Episkopat @EpiskopatNews odniesie się do słów swojego kolegi? — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) April 19, 2026 Rozwiń

