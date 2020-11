Arcybiskup Jędraszewski o "niezdefiniowanych bliżej wartościach europejskich" i "tak zwanej praworządności"

Jędraszewski: kolejna karykatura tego, co głosi chrześcijaństwo od dwóch tysięcy lat

Metropolita krakowski: na siłę chce się wprowadzać już od przedszkoli ideologię gender i LGBT

Jędraszewski mówił, że za tym "kryje się aborcja jako prawo kobiety". - Co więcej, to prawo kobiety do aborcji przedstawia się jako esencję człowieczeństwa, gdzie na siłę chce się wprowadzać już od przedszkoli ideologię gender i LGBT, i tak zwane małżeństwa homoseksualne, i adopcję dzieci poprzez nie, i to, cośmy niedawno mogli widzieć - targi dzieci, w tym także dzieci jeszcze niepoczętych w Brukseli - stwierdził.