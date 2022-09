"To wygląda jak robienie na złość Watykanowi, swoim przełożonym, ale i wiernym"

Hołownia: to nie błahe sprawy przyczyniły się do zakazu

- Nie widziałem arcybiskupa na tej uroczystości, ale uważam, że on po prostu nie ma wstydu. Uważam, że po tej sytuacji, która go spotkała, po bardzo jasnej decyzji władz kościelnych, nawet jeżeli ma prawo gdzieś się pokazywać, to ze zwykłego poczucia wstydu i przyzwoitości powinien oszczędzić nam i sobie tego typu zdarzeń - powiedział Holownia.

Polityk przypomniał, że to nie "błahe sprawy" przyczyniły się do nałożenia na Głódzia tego rodzaju zakazu przez Watykan. - Natomiast rozumiem, że znajduje jakąś perwersyjną satysfakcję w tym, żeby pokazać, że on jednak jest, że on się nie zgadza, że ma to w nosie - skomentował.