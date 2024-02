List arcybiskupa Andrzeja Dzięgi do księży. Duchowny pisze o rezygnacji i sugeruje, że była to jego "prośba"

Arcybiskup Andrzej Dzięga napisał list do kapłanów z jego archidiecezji. Sugeruje w nim, że jego rezygnacja z posługi metropolity szczecińsko-kamieńskiego była jego wolą, którą tłumaczy stanem zdrowia. "Ojciec Święty Franciszek przychylił się do mojej prośby i dzisiaj został ogłoszony fakt przyjęcia mojej rezygnacji" - napisał. Tymczasem duchowny miał wiedzieć o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich przez księdza Andrzeja Dymera. Rezygnacja hierarchy kończy prowadzone przez Watykan przeciwko niemu postępowanie kanoniczne.

Publicysta Tomasz Terlikowski mówił na antenie TVN24, że duchownego "ukarano (...) w taki sposób, że on sam może się nie czuć ukarany". - Sam może twierdzić, że nic się nie stało. Sam może twierdzić, że po prostu ustąpił. Przecież mógł ustąpić - zauważył, dodając, że w komunikacie napisano "za mało". Dodał, że "on nie powinien sam ustąpić, powinien zostać odwołany".

List arcybiskupa Dzięgi do kapłanów

Ponadto Terlikowski, publicysta i dziennikarz RMF FM, dotarł do listu abpa Dzięgi do innych kapłanów z archidiecezji. Jak podał portal radia, ze względy na lakoniczność komunikatu w sprawie rezygnacji i braku podania w nim podstaw do tego, "arcybiskup nadal może dezinformować wiernych i duchownych swojej diecezji i robi to". List ma być na to dowodem.