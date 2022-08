Osoby z niepełnosprawnościami muszą stawać przed komisją wojskową. RPO apeluje do ministra

czytaj dalej

Dymisja szefa Agencji Wywiadu Piotra Krawczyka to przykład, że dzieje się coś fatalnego, złego, strasznego w sektorze bezpieczeństwa, w służbach specjalnych - ocenił w TVN24 Paweł Wojtunik, były szef CBA. Jego zdaniem to "odcięcie odpowiedzialności wyższych czynników od tego, co się wydarzyło w Agencji Wywiadu". - A kiedyś się dowiemy, co się wydarzyło i z czym to ma związek - dodał.