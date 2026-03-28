Ukraina powstrzymała największą próbę przełamania frontu Źródło: Facebook/Trzeci Korpus Armijny Ukrainy

"Nie chcemy milczeć w obliczu zła - milczenie jest cichym na nie przyzwoleniem. W Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna wywołana agresją rosyjską. Choć nagłówki gazet się zmieniają, a uwaga świata dryfuje ku nowym tematom, w swoich domach giną dzieci, matki, ojcowie, niewinni ludzie - ich czas został zatrzymany przez zło" - przypomniano we wstępie listu otwartego podpisanego przez przedstawicieli medycyny i nauk o zdrowiu.

Zaapelowali, aby nie pozwolić na normalizację tej sytuacji. "Dziś, gdy świat z niepokojem patrzy na kolejne ogniska konfliktów, a zwłaszcza na dramat rozgrywający się na Bliskim Wschodzie, tym bardziej musimy pamiętać, że wojna nie zna hierarchii cierpienia" - podkreślono.

Profesorowie zwrócili uwagę, że pojawienie się kolejnych konfliktów zbrojnych i związanych z nimi tragedii nie sprawiają, że sytuacja za naszą wschodnią granicą straciła na wartości. "Ukraina wciąż płonie, a jej mieszkańcy wciąż walczą o prawo do życia" - dodano.

Sygnatariusze listu zaapelowali o zwrócenie uwagi na krzywdę dzieci i wezwali do potępienia agresji. "Nie zapominajmy o rujnowanych codziennie miastach, gdzie całe dzielnice mieszkalne, szkoły, miejsca pracy i szpitale obracane są w pył w imię imperialnych zapędów" - napisali.

Uczeni podkreślili, że "wojna na Ukrainie to nie tylko konflikt regionalny, ale systemowe uderzenie w fundamenty naszego świata - w prawo do życia, wolności i samostanowienia". Stwierdzili, że Ukraina "stała się poligonem doświadczalnym dla brutalnych reżimów, które sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć, zanim demokratyczny świat realnie zareaguje".

"Nie możemy pozwolić sobie na zmęczenie wojną. Każdy dzień to kolejne stracone życie i kolejna cegła w murze obojętności. Solidarność z ofiarami agresji to jedyny sposób, by uczynić przemoc nieopłacalną i zbudować bezpieczniejszy świat dla przyszłych pokoleń" - napisali. "Ukraina walczy dziś o naszą wspólną wolność. Nie odwracajmy wzroku. Nie pozwólmy, by inne tragedie - choć równie bolesne - przysłoniły tę, która trwa nieprzerwanie od lat i której zakończenie zależy także od naszej pamięci, naszego głosu i naszej odwagi" - dodano.

Na zakończenie listu otwartego zapowiedziano, że profesorowie będą przypominać o rosyjskiej agresji "tak długo, aż zapanuje sprawiedliwy pokój, a winni zbrodni zostaną osądzeni".

Pod listem podpisało się ponad stu przedstawicieli medycyny i nauk o zdrowiu:

prof. Robert Gałązkowski

prof. Bohdan Maruszewski

prof. Andrzej Bochenek

prof. Dariusz Kawecki

prof. Katarzyna Koziak

prof. Marta Struga

prof. Marcin Mikos

prof. Grażyna Rydzewska

prof. Marcin Sobczak

prof. Marcin Gruchała

prof. Bożena Werner

prof. Robert Gil

prof. Dariusz Koziorowski

prof. Roman Danielewicz

prof. Janusz Wyzgał

prof. Mariusz Panczyk

prof. Artur Jakimiuk

prof. Piotr Tyszko

prof. Klaudiusz Nadolny

prof. Maciej Słodkowski

prof. Agnieszka Pawlak

prof. Jerzy Sieńko

prof. Anna Kostera - Pruszczyk

prof. Adam Maciejewski

prof. Zbigniew Gaciong

prof. Piotr Kuna

prof. Tomasz Darocha

prof. Joanna Gotlib-Małkowska

prof. Wojciech Młynarski

prof. Mariusz Jankowski

prof. Justyna Kowalska

prof. Bożena Kociszewska-Najman

prof. Janusz Trzebicki

prof. Justyna Domienik-Karłowicz

prof. Piotr Czauderna

prof. Jerzy Ładny

prof. Mariusz Gujski

prof. Dariusz Boroń

prof. Katarzyna Górska

prof. Edward Franek

Prof. Andrzej Madej

prof. Zdzisława Kondera-Anasz

prof. Tomasz Jurek

prof. Robert Socha

prof. Aleksander Ostenda

prof. Piotr Szymański

prof. Mariusz Kuśmierczyk

prof. Piotr Korczyński

prof. Zbigniew Gałązka

prof. Piotr Pruszczyk

prof. Andrzej Rydzewski

prof. Marek Kulus

prof. Janina Stępińska

prof. Jarosław Hiczkiewicz

prof. Paweł Łęgosz

prof. Jan Mazela

prof. Ryszard Gellert

prof. Jerzy Wordliczek

prof. Napoleon Waszkiewicz

prof. Ireneusz Kotela

prof. Maciej Romanowski

prof. Marek Krawczyk

prof. Bogdan Ciszek

prof. Grzegorz Opolski

prof. Piotr Kaliciński

prof. Jacek Sobocki

prof. Dominika Dudek

prof. Janusz Andres

prof. Mirosław Wielgoś

prof. Piotr Rutkowski

prof. Robert Flisiak

prof. Krzysztof Bielecki

prof. Marek Walancik

prof. Michał Zembala

prof. Tomasz Czarnik

prof. Paweł Włodarski

prof. Marcin Grabowski

prof. Marcin Wojnar

prof. Andrzej Friedman

prof. Dariusz Szukiewicz

prof. Aleksandra Wesołowska

prof. Bożenna Małgorzata Dembowska-Bagińska

prof. Jarosław Czubak

prof. Jerzy Walecki

prof. Agata Szulc

prof. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

prof. Piotr Małkowski

prof. Wojciech Lisik

prof. Ewa Lech-Marańda

prof. Beata Tarnacka

prof. Jacek Lewandowski

prof. Tomasz Kuczur

prof. Maciej Sterliński

prof. Tomasz Pawłowski

prof. Piotr Paluszkiewicz

prof. Bolesław Samoliński

prof. Paweł Andruszkiewicz

prof. Piotr Skarzyński

prof. Anna Chrapusta

prof. Iwona Hus

prof. Maciej Banach

prof. Alicja Grzanka

prof. Anna Staniszewska

prof. Maria Gańczak

prof. Krzysztof Tomasiewicz

prof. Gabriela Olędzka

prof. Antoni Szczepanik

prof. Beata Bucheld

prof. Maciej Kosieradzki

prof. Krzysztof Bojakowski

prof. Irena Walecka

prof. Łukasz Balwicki

prof. Dawid Murawa

prof. Andrzej Marszałek

prof. Wojciech Maksymowicz