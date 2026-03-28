Polska

"Nie odwracajmy wzroku. Nie pozwólmy, by inne tragedie przysłoniły tę"

"Nie możemy milczeć, gdy w Ukrainie codziennie giną niewinni ludzie - dzieci, matki i ojcowie - a świat przyzwyczaja się do tej tragedii" - napisali w liście otwartym profesorowie medycyny i nauk o zdrowiu. Apelują o solidarność i pamięć, bo zmęczenie wojną nie może usprawiedliwić obojętności wobec trwającego zła.

"Nie chcemy milczeć w obliczu zła - milczenie jest cichym na nie przyzwoleniem. W Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna wywołana agresją rosyjską. Choć nagłówki gazet się zmieniają, a uwaga świata dryfuje ku nowym tematom, w swoich domach giną dzieci, matki, ojcowie, niewinni ludzie - ich czas został zatrzymany przez zło" - przypomniano we wstępie listu otwartego podpisanego przez przedstawicieli medycyny i nauk o zdrowiu.

Zaapelowali, aby nie pozwolić na normalizację tej sytuacji. "Dziś, gdy świat z niepokojem patrzy na kolejne ogniska konfliktów, a zwłaszcza na dramat rozgrywający się na Bliskim Wschodzie, tym bardziej musimy pamiętać, że wojna nie zna hierarchii cierpienia" - podkreślono.

Profesorowie zwrócili uwagę, że pojawienie się kolejnych konfliktów zbrojnych i związanych z nimi tragedii nie sprawiają, że sytuacja za naszą wschodnią granicą straciła na wartości. "Ukraina wciąż płonie, a jej mieszkańcy wciąż walczą o prawo do życia" - dodano.

Sygnatariusze listu zaapelowali o zwrócenie uwagi na krzywdę dzieci i wezwali do potępienia agresji. "Nie zapominajmy o rujnowanych codziennie miastach, gdzie całe dzielnice mieszkalne, szkoły, miejsca pracy i szpitale obracane są w pył w imię imperialnych zapędów" - napisali.

Uczeni podkreślili, że "wojna na Ukrainie to nie tylko konflikt regionalny, ale systemowe uderzenie w fundamenty naszego świata - w prawo do życia, wolności i samostanowienia". Stwierdzili, że Ukraina "stała się poligonem doświadczalnym dla brutalnych reżimów, które sprawdzają, jak daleko mogą się posunąć, zanim demokratyczny świat realnie zareaguje".

"Nie możemy pozwolić sobie na zmęczenie wojną. Każdy dzień to kolejne stracone życie i kolejna cegła w murze obojętności. Solidarność z ofiarami agresji to jedyny sposób, by uczynić przemoc nieopłacalną i zbudować bezpieczniejszy świat dla przyszłych pokoleń" - napisali. "Ukraina walczy dziś o naszą wspólną wolność. Nie odwracajmy wzroku. Nie pozwólmy, by inne tragedie - choć równie bolesne - przysłoniły tę, która trwa nieprzerwanie od lat i której zakończenie zależy także od naszej pamięci, naszego głosu i naszej odwagi" - dodano.

Na zakończenie listu otwartego zapowiedziano, że profesorowie będą przypominać o rosyjskiej agresji "tak długo, aż zapanuje sprawiedliwy pokój, a winni zbrodni zostaną osądzeni".

Pod listem podpisało się ponad stu przedstawicieli medycyny i nauk o zdrowiu:

  • prof. Robert Gałązkowski
  • prof. Bohdan Maruszewski
  • prof. Andrzej Bochenek
  • prof. Dariusz Kawecki
  • prof. Katarzyna Koziak
  • prof. Marta Struga
  • prof. Marcin Mikos
  • prof. Grażyna Rydzewska
  • prof. Marcin Sobczak
  • prof. Marcin Gruchała
  • prof. Bożena Werner
  • prof. Robert Gil
  • prof. Dariusz Koziorowski
  • prof. Roman Danielewicz
  • prof. Janusz Wyzgał
  • prof. Mariusz Panczyk
  • prof. Artur Jakimiuk
  • prof. Piotr Tyszko
  • prof. Klaudiusz Nadolny
  • prof. Maciej Słodkowski
  • prof. Agnieszka Pawlak
  • prof. Jerzy Sieńko
  • prof. Anna Kostera - Pruszczyk
  • prof. Adam Maciejewski
  • prof. Zbigniew Gaciong
  • prof. Piotr Kuna
  • prof. Tomasz Darocha
  • prof. Joanna Gotlib-Małkowska
  • prof. Wojciech Młynarski
  • prof. Mariusz Jankowski
  • prof. Justyna Kowalska
  • prof. Bożena Kociszewska-Najman
  • prof. Janusz Trzebicki
  • prof. Justyna Domienik-Karłowicz
  • prof. Piotr Czauderna
  • prof. Jerzy Ładny
  • prof. Mariusz Gujski
  • prof. Dariusz Boroń
  • prof. Katarzyna Górska
  • prof. Edward Franek
  • Prof. Andrzej Madej
  • prof. Zdzisława Kondera-Anasz
  • prof. Tomasz Jurek
  • prof. Robert Socha
  • prof. Aleksander Ostenda
  • prof. Piotr Szymański
  • prof. Mariusz Kuśmierczyk
  • prof. Piotr Korczyński
  • prof. Zbigniew Gałązka
  • prof. Piotr Pruszczyk
  • prof. Andrzej Rydzewski
  • prof. Marek Kulus
  • prof. Janina Stępińska
  • prof. Jarosław Hiczkiewicz
  • prof. Paweł Łęgosz
  • prof. Jan Mazela
  • prof. Ryszard Gellert
  • prof. Jerzy Wordliczek
  • prof. Napoleon Waszkiewicz
  • prof. Ireneusz Kotela
  • prof. Maciej Romanowski
  • prof. Marek Krawczyk
  • prof. Bogdan Ciszek
  • prof. Grzegorz Opolski
  • prof. Piotr Kaliciński
  • prof. Jacek Sobocki
  • prof. Dominika Dudek
  • prof. Janusz Andres
  • prof. Mirosław Wielgoś
  • prof. Piotr Rutkowski
  • prof. Robert Flisiak
  • prof. Krzysztof Bielecki
  • prof. Marek Walancik
  • prof. Michał Zembala
  • prof. Tomasz Czarnik
  • prof. Paweł Włodarski
  • prof. Marcin Grabowski
  • prof. Marcin Wojnar
  • prof. Andrzej Friedman
  • prof. Dariusz Szukiewicz
  • prof. Aleksandra Wesołowska
  • prof. Bożenna Małgorzata Dembowska-Bagińska
  • prof. Jarosław Czubak
  • prof. Jerzy Walecki
  • prof. Agata Szulc
  • prof. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz
  • prof. Piotr Małkowski
  • prof. Wojciech Lisik
  • prof. Ewa Lech-Marańda
  • prof. Beata Tarnacka
  • prof. Jacek Lewandowski
  • prof. Tomasz Kuczur
  • prof. Maciej Sterliński
  • prof. Tomasz Pawłowski
  • prof. Piotr Paluszkiewicz
  • prof. Bolesław Samoliński
  • prof. Paweł Andruszkiewicz
  • prof. Piotr Skarzyński
  • prof. Anna Chrapusta
  • prof. Iwona Hus
  • prof. Maciej Banach
  • prof. Alicja Grzanka
  • prof. Anna Staniszewska
  • prof. Maria Gańczak
  • prof. Krzysztof Tomasiewicz
  • prof. Gabriela Olędzka
  • prof. Antoni Szczepanik
  • prof. Beata Bucheld
  • prof. Maciej Kosieradzki
  • prof. Krzysztof Bojakowski
  • prof. Irena Walecka
  • prof. Łukasz Balwicki
  • prof. Dawid Murawa
  • prof. Andrzej Marszałek
  • prof. Wojciech Maksymowicz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Maria Senovilla/EPA/PAP

