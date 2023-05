Fala komentarzy polityków po apelu generała Piotrowskiego

Generał Tomasz Piotrowski wygłosił apel w związku ze sprawą znalezienia szczątków rakiety pod Bydgoszczą. - Zrobił to w generalskim stylu, z żołnierskim honorem - ocenił poseł KO Cezary Tomczyk. - Z tego apelu przebija troska o Polskę i bezpieczeństwo - stwierdził senator Jan Maria Jackowski. - Oczekujemy jak najszybciej głosu prezydenta, oczekujemy spotkania z prezydentem w tej sprawie - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Lewica apeluje o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji od ludzi, którzy piszą do mnie o tak zwanej "burzy medialnej", jaka zapanowała w przestrzeni - powiedział w apelu opublikowanym na stronie Wojska Polskiego Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski. - Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje - dodał.

Dzień wcześniej, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odniósł się na konferencji prasowej do sprawy szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, znalezionych pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą. Oświadczył między innymi, że "ustalenia kontroli wskazują, że procedury i mechanizmy reagowania (...) zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego, który nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków". Dowódcą tym jest właśnie generał broni Tomasz Piotrowski.

Tomczyk: zrobił to w generalskim stylu, z żołnierskim honorem

- Widać, że pan generał chciał odpowiedzieć ministrowi Błaszczakowi. Zrobił to w generalskim stylu, z żołnierskim honorem. Dwa pojęcia, które tam się pojawiają, są tam szczególnie ważne - czyli sprawiedliwość i demokracja. Zgadzam się z generałem Piotrowskim. Chciałbym, żeby w tej sprawie była i sprawiedliwość i demokratyczne podejście do tej kwestii. Dlatego, że kwestia polskiego nieba i polskiego bezpieczeństwa jest absolutnie poza sporem politycznym i wszystkim nam powinno zależeć na tym, by polskie niebo było bezpieczne - skomentował poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.