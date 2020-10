"Powinniśmy niezwłocznie skończyć z używaniem religii do celów politycznych". Apel 27 księży

My też mówimy "nie" wobec nadużyć polityków i grzechów Kościoła - naszych grzechów - czytamy w apelu podpisanym przez 27 duchownych. - W imię Ewangelii powinniśmy niezwłocznie skończyć z używaniem religii do celów politycznych i porzucić przekonanie, że rozstrzygnięcia prawne mogą przynieść trwałą zmianę wrażliwości sumień - napisali księża.

Biskupi wyrazili niepokój w związku z eskalacją napięcia społecznego i agresji, niszczeniem mienia społecznego, przypadkami dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianiem sprawowania w nich liturgii. "Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka" - napisali.