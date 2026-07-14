Donald Tusk o słowach Przemysława Czarnka: to idiotyczne, zabójcza polityka

Tusk o słowach Czarnka: idiotyczne Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Premier Donald Tusk podczas briefingu prasowego w Paryżu, gdzie uczestniczy w spotkaniu koalicji chętnych, pytany był o poniedziałkowe słowa kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. - Trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - powiedział Czarnek w TV Republika.

Donald Tusk o słowach Przemysława Czarnka: idiotyczne

- Co to za polszczyzna? Wykształcony człowiek, dziwne sformułowanie - komentował Tusk. - Ja bym powiedział, że nie warto się zajmować panem Czarnkiem tak długo, dopóki nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - powiedział premier, nawiązując do wypowiedzi kandydata PiS na premiera.

Premier ocenił, że słowa Czarnka to "licytacja na antyukraińskość". - To jest polityka zabójcza. To są idiotyczne słowa - powiedział.

- Mogę tylko wezwać wszystkich bez wyjątku polityków w Polsce, bo to głównie politycy się zajmują tą agresywną narracją, żeby przestali mówić takie bzdury - zaapelował Tusk. - W bezpieczeństwie Polski, w interesie naszego kraju leży skuteczna obrona Ukrainy przed Rosją. Koniec, kropka - podsumował.

Premier o sprawie Zbigniewa Ziobry

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił w poniedziałek wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Premier Donald Tusk był pytany o to, jak decyzja sądu wpływa na kwestię rozliczeń oraz czy rząd ma w tym zakresie jakiś "plan B". W odpowiedzi premier ocenił, że koordynacja pomiędzy prokuraturą a sądem w tej sprawie "nie wygląda dobrze".

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- Sąd uznał, że skoro nie jesteśmy w stanie wskazać miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry w Europie, to europejski nakaz aresztowania nie ma sensu. Niektórzy prokuratorzy uważają, że jest inaczej - mówił szef rządu. - W tych sporach formalnych ginie to, co jest najważniejsze - skuteczność państwa polskiego w ściganiu domniemanych przestępców - dodał.

Dopytywano go również, czy w kwestii rozliczeń ma wciąż zaufanie do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. - Minister Żurek jest naprawdę zdeterminowany - odparł Tusk. Ocenił również, że wraz z szefem resortu sprawiedliwości "nie są w stanie realnie przebudować prokuratury", gdyż wymagałoby to zgody prezydenta.

Tusk o rozliczeniach: nie przewidziałem, że to będzie tak trudne Źródło: TVN24

Zdaniem premiera "minister Żurek ma dużo więcej ochoty niż możliwości i ma trochę skrępowane ręce".

- Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. Nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze - oznajmił.