Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAKTY PO FAKTACH

"Pseudokontrola" w Poznaniu. Pierwszy raz zobaczyliśmy "ruskiego szpiega w działaniu"

|
zatrzymanie
Petru o antyukraińskim incydencie w Poznaniu: po raz pierwszy widzimy w działaniu ruskiego szpiega na terytorium Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jeśli nie postawimy granic, to niektórym będzie się wydawało, że po prostu mogą w ten sposób próbować prywatyzować to, co mogą robić funkcjonariusze - powiedziała wiceministra Aleksandra Gajewska w "Faktach po Faktach" w TVN24. W ten sposób odniosła się do antyukraińskiego incydentu w Poznaniu. Według posła Centrum Ryszarda Petru "bardzo ważną informacją" są ustalenia dotyczące przeszłości jednego z mężczyzn, który pojawił się przed ukraińskim biurem. Goście TVN24 komentowali też szarpaninę Daniela Obajtka z prezesem kopalni soli "Solino".

Mężczyźni, którzy próbowali wejść i "skontrolować” biuro zajmujące się pomocą prawną Ukraincom w Poznaniu, zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. 

Według nieoficjalnych ustaleń TVN24, jeden z nich, Jarosław K. to były żołnierz WOT, który w marcu został zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji

Zdarzenie w Poznaniu i nowe ustalenia w sprawie komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 Aleksandra Gajewska (KO) wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej i Ryszard Petru, poseł Centrum. - To jest bardzo ważna informacja (…) po raz pierwszy widzimy w działaniu ruskiego szpiega na terytorium Polski - powiedział Petru. 

- To ma doprowadzić do atmosfery w Polsce, która ma spowodować, że Polacy będą przeciwko pomaganiu Ukrainie - dodał.

- Niektórym się wydaje, że mundur to jest kostium (…) Takie pseudokontrole, które chcieli przeprowadzać ci watażkowie chuligańscy, między innymi chociażby w Warszawie przy Dworcu Centralnym, pokazują, że jeżeli nie powiemy stop, nie postawimy granic, to niektórym się będzie wydawało, że po prostu mogą w ten sposób próbować prywatyzować to, co mogą robić funkcjonariusze - oceniła Gajewska i podkreśliła, że nie można "bagatelizować" podobnych nastrojów. 

Petru: służby mają prawo sprawdzić wpływ rosyjskiego wywiadu w partiach

Zdaniem Petru "błąd Zełenskiego" o nadaniu imienia "bohaterów UPA" jednostce wojskowej "fantastycznie wykorzystują rosyjskie służby". 

Polityk nawiązał w TVN24 też do antyukraińskiej narracji w wypowiedziach polskich polityków. - Zastanawiam się na przykład, poseł (Janusz) Kowalski, jak występuje, czy on sam to wymyśla? (…) Nie zakładam, że on jest szpiegiem rosyjskim, żeby było jasne, ale ma swoich doradców. I apelowałbym również do pana (Przemysława) Czarnka, żeby sprawdził, kto mu doradza bardzo podobne teksty, jak wypowiadali ci panowie - mówił Petru w "Faktach po Faktach".

Na początku czerwca Czarnek wzywał z sejmowej mównicy do zwołania konwentu seniorów celem wyjaśnienia - jak mówił - "dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków". Występujący zaraz po nim były poseł PiS - obecnie niezrzeszony - Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską w sprawie "ukrainizacji" administracji rządowej. 

"Bardzo świadomie dolewa oliwy do ognia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Bardzo świadomie dolewa oliwy do ognia"

Kropka nad i

Zdaniem Petru polskie służby powinny również sprawdzić partię Grzegorza Brauna. - Służby mają prawo sprawdzić, czy w partiach politycznych mamy po prostu ewidentny wywiad rosyjski, który wpływa - powiedział.

Gajewska o zdarzeniu w Poznaniu: pokazuje, do czego doprowadzają skrajne nastroje polityczne

Gajewska zwróciła uwagę na konieczność reakcji służb w sytuacji, gdy konkretnym grupom "wydaje się, że mogą w ogóle doprowadzać do polaryzacji, do radykalizacji postaw, wręcz do szczucia ludzi". 

Wiceministra wspomniała też o nagraniu ze zdarzenia w Poznaniu. Jej zdaniem pokazuje ono, "do czego doprowadzają skrajne nastroje polityczne i kto próbuje tym zarządzać". 

Klatka kluczowa-548192
"Chcieliśmy zobaczyć, czy nie wspieracie państwo Stepana Bandery"
Źródło: Przemysław G.

- Apeluję do każdej osoby, która klika w jakiś artykuł i która zapoznaje się z tymi treściami o naprawdę weryfikację i postawę, która jest zdroworozsądkowa - powiedziała Gajewska. - Dezinformacja w Polsce zaczyna osiągać taki poziom, że wpływa na nastroje Polak i Polek - oceniła. 

Gajewska o antyukraińskim incydencie w Poznaniu: nie można bagatelizować tych nastrojów
Źródło: TVN24

>>> Więcej o antyukraińskiej manipulacji w internecie i deizinformacji przeczytasz w Konkret24

Szarpanina Obajtka z prezesem kopalni soli. "Niesmaczne, żenujące" i "bulwersujące"

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek przyszedł w czwartek do inowrocławskiej kopalni soli "Solino", by poprzeć strajkujących tam pracowników. Próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki. Doszło do szarpaniny europosła PiS z prezesem kopalni Wojciechem Kotlarkiem.

Goście TVN24 komentowali zachowanie Obajtka. - To jest żenujące. To ustawka i pajacowanie, niegodne europosła - mówił Petru. 

Gajewska również przyznała, że to "bulwersujące". - Mamy w tle konflikt pracowniczy, dochodzenie pracowników do swoich praw i nagle wpada tam ktoś taki jak Obajtek, pajacuje i chce grać główną rolę w jakimś spektaklu - powiedziała i dodała, że polityk PiS "odsuwa uwagę od naprawdę poważnych wyzwań w tym sektorze, potrzeb tej spółki". 

Szarpanina Obajtka z prezesem kopalni. "Żenujące, pajacowanie"
Źródło: TVN24

Poseł Centrum zwrócił się też do protestujących pracowników kopalni: - Pan Obajtek wam nie pomógł, tylko utrudni wam sytuację. Zrobił z tego spektakl, który wydaje mi się niesmaczny.

OGLĄDAJ: Obajtek ruszył na prezesa kopalni. "Żenujące" i "niegodne europosła"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
Czy czołg K2PL będzie "składany" czy "produkowany" w Polsce?
Będziemy "polonizować" czołgi K2? Ambicje są, wiele niewiadomych też
Michał Istel
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Tagi:
Ryszard PetruAleksandra GajewskaKoalicja ObywatelskaCentrumDaniel ObajtekUkrainaPoznańRosja
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Francja - Maroko
Maroko w opałach. Francja straszy od pierwszych minut
RELACJA
Noc deszcz
Silny deszcz i burze. Tu wciąż trzeba uważać
METEO
imageTitle
Kariera reprezentanta Polski błyskawicznie przyspieszyła. Zagra w Bundeslidze
EUROSPORT
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Odbierał pieniądze i przekazywał je dalej. Trafi do więzienia na dwa lata
WARSZAWA
Trzęsienie ziemi w Czechach
Trzęsienie ziemi w Czechach. Było znacznie słabsze, niż początkowo sądzono
METEO
Andy Burnham
Dostał 322 głosy. Będzie nowym premierem?
Świat
imageTitle
To jeszcze nie ten czas. Alcaraz wycofał się z kolejnego turnieju
EUROSPORT
Łosie w Kuźnicy na Helu
Łosie na plaży na Helu. "Wszyscy zaczęli je nagrywać"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Pan prezydent zdradził polski mundur"
Kropka nad i
Wołodymyr Zełenski
"Powinniśmy być delikatni". Zełenski o relacjach z Polską
Świat
Strażniczki miejskie pomogły rannemu mężczyźnie
Stanął w obronie kobiety, dostał cios nożem w twarz
WARSZAWA
Upały powróciły do Wielkiej Brytanii
Najcieplejszy czerwiec w historii Europy Zachodniej. Tysiące nadmiarowych zgonów.
METEO
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
Ponad pięć miliardów dla Pfizera. Wyrok uderza w polskie lotnictwo
BIZNES
imageTitle
Pokrzepiający wpis Hurkacza. Przerwa może nie być długa
EUROSPORT
imageTitle
Europa straszy na mundialu
EUROSPORT
Szpital w Mogilnie
Afera w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę, umowa bez konkursu
Stefania Kulik, Filip Czerwiński
imageTitle
Gra Maroko. W holenderskich miastach stan podwyższonej gotowości
EUROSPORT
lody shutterstock_2220235849_1
Większość lodów z nieprawidłowościami. Są wyniki kontroli
BIZNES
imageTitle
18-latek zachwyca na mundialu. "Piłkarski geniusz" zagra przeciw Francji
EUROSPORT
Wyrok za znęcanie się nad osobą najbliższą i nad zwierzęciem (zdjęcie ilustracyjne)
Miał dwa promile i złamał sądowy zakaz. Patryk Ż. ma spędzić w celi cztery lata
Wołomin
Prezes PiS chce rozmawiać z Adamem Glapińskim. Opozycja wzywa do dymisji szefa NBP
Euro najdroższe od 2024 roku. Złoty reaguje na konferencję szefa NBP
BIZNES
imageTitle
Kostiuk zatrzymana. Będzie czeski finał Wimbledonu
EUROSPORT
Poznań 2
Nieoficjalnie: podejrzany w sprawie zniesławienia Ukrainki ma postawiony zarzut szpiegostwa
Nadia Rulak, Maciej Duda
imageTitle
"Poważne zaniepokojenie". Komisja Europejska reaguje na odwieszenie Rosjan
EUROSPORT
Marco Rubio
Rubio organizuje szczyt. Niektórzy nie chcą brać udziału
Świat
shutterstock_2798491417
Kolejny obiekt imienia Trumpa. Lotnisko zmieniło nazwę
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale biorą pod lupę wyceny zabiegów. W tle afera ze spółką neurochirurgów
Wielkopolskie
Strzelnica (zdjęcie ilustracyjne)
Incydent podczas strzelania. Ranny mężczyzna
Poznań
Viktor Orban
Prezes PiS chce się spotkać z Viktorem Orbanem
Polska
Trwa usuwanie strat po sztormie nad Bałtykiem
Sztorm nad Bałtykiem. "Pospolite ruszenie", ale nie wszystko dało się uratować
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica