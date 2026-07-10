"Festiwal licytacji na antyukraińskość". Gdzie jest granica?

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Na początku lipca dwaj mężczyźni próbowali wejść i "skontrolować" biuro zajmujące się pomocą prawną Ukraińcom w Poznaniu. Zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. Według nieoficjalnych ustaleń TVN24, jeden z nich, Jarosław K., to były żołnierz WOT, który w marcu został zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Drugi z widocznych na nagraniu mężczyzn jest w czarnej koszulce z logo partii Janusza Korwin-Mikkego. To Przemysław G., który w przeszłości startował do Sejmu z list Konfederacji jako członek partii Nowa Nadzieja, a rok później do Parlamentu Europejskiego z list Bezpartyjnych Samorządowców.