Papież mianował nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce

W nocy z soboty na niedzielę media społecznościowe obiegło nagranie z mostu św. Jana Nepomucena w Olsztynie, na którym jeden z mężczyzn podnosi drugiego z chodnika i przez barierkę mostu zrzuca go do Łyny. Policja prowadzi czynności sprawdzające, choć poszkodowany oświadczył, że nie zamierza składać żadnego zawiadomienia. Funkcjonariusze wyjaśniają, czy doszło do narażenia człowieka na niebezpieczeństwo.