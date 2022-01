Antonina Girycz–Dzienisiewicz nie żyje. Aktorka miała 82 lata

czytaj dalej

Przemysław Czarnek przedstawiał w czwartek projekt Barki Edukacyjnej, która - jak mówił - "będzie uczyła i kształciła dzieci i młodzież w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego" oraz "wszystkiego, co związane jest z problemami dotyczącymi wody". Po konferencji w Ślężanach szef MEiN odniósł się też w rozmowie z TVN24 do swoich słów, by używać "właściwych nazw", czyli nie "rodzic", tylko "tata" i "mama".