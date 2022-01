13 lat temu wykorzystał dwie nastolatki. Szukają go policjanci z Archiwum X i proszą o pomoc

W 2009 roku w bunkrze w lesie koło Antonina (Wielkopolska) zamaskowany mężczyzna wykorzystał seksualnie dwie nastolatki. Udało się wtedy ustalić, że to ta sama osoba, który cztery lata wcześniej dopuściła się przestępstwa seksualnego w angielskim Southampton. Teraz policjanci z Archiwum X publikują nagranie, na którym słychać głos poszukiwanego mężczyzny. I proszą o pomoc wszystkich tych, którzy go rozpoznają.

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło wiosną 2009 roku w lesie koło Antonina w gminie Przygodzice (Wielkopolska). - Będąc na spacerze w lesie, dziewczynki weszły do niewielkiego betonowego bunkra, gdzie często spotykała się miejscowa młodzież. Kiedy były w środku wszedł do nich nagi mężczyzna ze slipami założonymi na głowę - informuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.