Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ruszyło śledztwo w sprawie zachowania Antoniego Macierewicza

|
Antoni Macierewicz
Szef MSWiA składa zawiadomienie w sprawie zachowania Macierewicza wobec policji. Relacja reporterki TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada sprawę stosowania gróźb bezprawnych i przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza. Chodzi o incydent z 13 września, kiedy Macierewicz próbował wejść do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie posła PiS Antoniego Macierewicza złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W środę prokuratura zamieściła komunikat o tym, że śledztwo zostało wszczęte.

Według śledczych Macierewicz miał stosować groźby bezprawne wobec policjantów, aby zaniechali swoich czynności. Groźby miały polegać na tym, że spowoduje on wszczęcie postępowań karnych wobec nich.

Ponadto poseł Macierewicz miał powoływać się na instytucję interwencji poselskiej, aby wejść do budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak podano w komunikacie prokuratury, rzeczywistym celem posła było dostarczenie żywności, napojów i leków posłance będącej w budynku. Wskazano, że nie jest to cel zgodny z funkcją interwencji poselskiej i stanowi przekroczenie uprawnień.

Awantura przed AWS

13 września, w niedzielę, kilku posłów PiS usiłowało dostać się do zabezpieczanego przez policję budynku, powołując się na tryb interwencji poselskiej. Wśród nich był Antoni Macierewicz. Na nagraniu z tego zdarzenia widać, jak przemawia on do stojących przed bramą budynku funkcjonariuszy, przedstawiając im swoją legitymację poselską.

- Funkcjonariuszu, proszę uprzejmie, żeby pan przestał robić przestępstwo (...) pan nie ma prawa mnie powstrzymywać - powiedział do jednego z policjantów.

Podchodząc do drugiego policjanta, Macierewicz dotknął jego munduru, aby odczytać zakryte nazwisko. Następnie, po odczytaniu danych na głos, zwrócił się do niego: "Ja mam prawo zgodnie z ustawą wejść jako poseł, a pan mnie zatrzymuje. Ja nie mam zamiaru się z panem bić. (...) Bardzo mi przykro, będę musiał skierować pana do sądu".

Zdarzenie skomentował w poniedziałek w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy Polskiej Policji zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez A. Macierewicza. Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów" - napisał minister.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Antoni MacierewiczProkuraturaMarcin KierwińskiMSWiAPiSPrzestępstwaWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
Zarzuty i areszt w sprawie zniknięcia Andrzeja Dziamskiego
Biznesmen zaginął 25 lat temu. Śledczy o przełomie
Poznań
Tumbler Ridge
Rozmowa z ChatGPT przed strzelaniną w szkole. Pozew przeciwko OpenAI
BIZNES
imageTitle
Coraz bliżej wyłonienia rywala Polaków
RELACJA
Najpierw dotacja od ministra Czarnka, teraz kolejna. Fundacja z Elbląga ma się czym chwalić
Miliony wyłudzone z programu willa plus. Są zarzuty prokuratury wobec prezesów
WARSZAWA
Hawk T2
Wojskowy samolot ćwiczebny rozbił się w Walii
Świat
Joanna Kryńska i Anna Maria Kowalewska
Dziennikarki TVN24 nominowane w plebiscycie Wszechmocne
Polska
Marcin Romanowski
Węgierska policja w dawnym mieszkaniu Romanowskiego
Świat
47-latek został zatrzymany
"Unosił jak piórko hulajnogi elektryczne i z impetem rzucał nimi o ziemię"
WARSZAWA
Mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa
"Chciał wyładować narastającą agresję". Zabił przypadkowego mężczyznę
Łódź
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Ceny paliw w Polsce dalej rosną. "Ponury obraz"
BIZNES
Andrzej Poczobut i Bogdan Klich
Poczobut odwiedza Stany Zjednoczone. Spotkał się z Klichem
Świat
Nastolatek ucieka przed radiowozem policji
Uciekał, wjechał na chodnik. "Sytuacja była niebezpieczna". To 13-latek
Trójmiasto
shutterstock_373279519
Ważne porozumienie państwowej spółki z wykonawcami elektrowni jądrowej
BIZNES
Jarzębina, jesień, słońce
Na horyzoncie widać dużą zmianę pogody
METEO
Wojska Obrony Terytorialnej przeszukują teren w rejonie
"Teren sprawdzają, zgodnie z procedurami, żołnierze"
powiat sztumski
Ciężarówka zatrzymała się przed nadjeżdżającym pociągiem
Wjechał na przejazd i się zatrzymał, po chwili przejechał pociąg
Poznań
Wyrok w sprawie Barbary Nowak
Dyrektorka szkoły oskarżyła byłą kurator oświaty o pomówienie. Jest wyrok
Kraków
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami
Polska
leki pastylki kobieta shutterstock_1318278260
Takie połączenia leków mogą być ryzykowne. Wskazano 24 sekwencje
Zdrowie
Głosowanie
Polacy pytają AI, na kogo głosować. Ekspert ostrzega
BIZNES
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Podwojenie zarobków. Milionowe pensje w zarządach spółek
BIZNES
Konferencja programowa Darii Gosek-Popiołek
Walczyła z wycinką i krwawymi plakatami. Chce zamienić Sejm na magistrat
Anna Winiarska
zmiana czasu zegar AdobeStock_1007074056
Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?
METEO
Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Jak dobrze znasz "Lalkę"? 10 pytań, dwa podchwytliwe
Quizy
Jan Hoffman
Kandydat zrezygnował, zamieszanie na kartach pozostanie
WYBORY W KRAKOWIE
Plaża, Cypr
Trzylatek zginął pierwszego dnia wakacji. Ojciec przyznał się do winy
Świat
Katowice, 22.09.2026. Artur K. doprowadzony do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach
Zatrzymanie i zarzuty dla Artura K. Nowe informacje z prokuratury
Polska
Szpital w Sanoku ma ponad 220 milionów złotych długu
Szpital musi oszczędzać, a tworzy nowe stanowisko.154 tysiące złotych za 213 dni
Martyna Sokołowska
Zderzenie na S2
Zderzenie ze sportowym Ferrari na S2
WARSZAWA
imageTitle
Mistrz Dakaru błysnął w innej dyscyplinie. Zdobył złoto na igrzyskach
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica