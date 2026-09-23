Polska Ruszyło śledztwo w sprawie zachowania Antoniego Macierewicza Filip Czerwiński |

Szef MSWiA składa zawiadomienie w sprawie zachowania Macierewicza wobec policji. Relacja reporterki TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Zawiadomienie do prokuratury w sprawie posła PiS Antoniego Macierewicza złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W środę prokuratura zamieściła komunikat o tym, że śledztwo zostało wszczęte.

Według śledczych Macierewicz miał stosować groźby bezprawne wobec policjantów, aby zaniechali swoich czynności. Groźby miały polegać na tym, że spowoduje on wszczęcie postępowań karnych wobec nich.

Ponadto poseł Macierewicz miał powoływać się na instytucję interwencji poselskiej, aby wejść do budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak podano w komunikacie prokuratury, rzeczywistym celem posła było dostarczenie żywności, napojów i leków posłance będącej w budynku. Wskazano, że nie jest to cel zgodny z funkcją interwencji poselskiej i stanowi przekroczenie uprawnień.

Awantura przed AWS

13 września, w niedzielę, kilku posłów PiS usiłowało dostać się do zabezpieczanego przez policję budynku, powołując się na tryb interwencji poselskiej. Wśród nich był Antoni Macierewicz. Na nagraniu z tego zdarzenia widać, jak przemawia on do stojących przed bramą budynku funkcjonariuszy, przedstawiając im swoją legitymację poselską.

Art. 222 § 1 Kodeksu karnego się kłania. Świr Macierewicz złapany na gorącym. Zero litości dla tej pisowskiej bandyterki, zero! pic.twitter.com/JPXdGzpMUf — Tomasz Trela (@poselTTrela) September 13, 2026 Rozwiń

- Funkcjonariuszu, proszę uprzejmie, żeby pan przestał robić przestępstwo (...) pan nie ma prawa mnie powstrzymywać - powiedział do jednego z policjantów.

Podchodząc do drugiego policjanta, Macierewicz dotknął jego munduru, aby odczytać zakryte nazwisko. Następnie, po odczytaniu danych na głos, zwrócił się do niego: "Ja mam prawo zgodnie z ustawą wejść jako poseł, a pan mnie zatrzymuje. Ja nie mam zamiaru się z panem bić. (...) Bardzo mi przykro, będę musiał skierować pana do sądu".

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Zdarzenie skomentował w poniedziałek w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy Polskiej Policji zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez A. Macierewicza. Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów" - napisał minister.

Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy @PolskaPolicja zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez A.Macierewicza. Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 14, 2026 Rozwiń