TAK JEST Antoni Macierewicz na konferencji prokuratury. "A gdzie był przez wiele lat?" Kamila Grenczyn |

Świerczek: gdzie poseł Macierewicz był przez wiele lat, kiedy zapraszaliśmy go studia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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W piątek Prokuratura Krajowa przedstawiła wnioski z kompleksowej opinii biegłych w sprawie katastrofy smoleńskiej. Według powołanego w 2016 roku międzynarodowego zespołu biegłych przyczyną katastrofy był ciąg zdarzeń podczas podejścia do lądowania w Smoleńsku: niestabilne podejście, błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości i zbyt późna decyzja o odejściu na drugi krąg.

O konferencji prokuratury w "Tak jest" w TVN24 mówił Piotr Świerczek, reporter "Czarno na białym", autor reportaży o katastrofie smoleńskiej oraz związanego z nią śledztwa i działań byłego szefa MON, posła PiS Antoniego Macierewicza. - Ja się trochę irytowałem, słuchając tej konferencji, bo oczywiście, chciałoby się rzec: "a nie mówiłem" - przyznał.

Zaznaczył też, że ludziom należy się prawda, a zabranie głosu przez prokuraturę jest ważne. - Tym większy ma do tego mandat, że prokuratorzy, którzy prowadzili tę sprawę, zostali powołani jeszcze na te stanowisko w zespole śledczym numer 1 przez Zbigniewa Ziobrę - powiedział.

Katastrofa smoleńska i "czysta polityka"

Oznacza to - jak sprecyzował Świerczek - że "od 2016 roku badaniem tej katastrofy na nowo po tym, jak wcześniej zrobiła to zlikwidowana przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę Naczelna Prokuratura Wojskowa, zajmowali się tym śledztwem prokuratorzy powołani właśnie przez niego, właściwie w składzie, który nie został zmieniony aż do 2024-2025 roku".

- To są ci prokuratorzy, wobec których znaczna część klasy politycznej Prawa i Sprawiedliwości nie miała żadnych wątpliwości, że oni rzetelnie wyjaśnią tę katastrofę. To, co dzisiaj można słyszeć, to oczywiście kwestionowanie i śledztwa prokuratury, i kwestionowanie opinii biegłych, ale to już jest czysta polityka, bo nikt nie miał wątpliwości co do jakości ekspertów, jacy zostali wybrani przez tych prokuratorów - zaznaczył dziennikarz.

Ukryte raporty i badania. "Gdzie poseł Macierewicz był przez wiele lat?"

Świerczek nawiązał następnie do działań Antoniego Macierewicza, który w 2016 roku powołał podkomisję do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. - Zapominamy cały czas o tym, że sam Antoni Macierewicz zgromadził w podkomisji dowody, raporty, analizy zagranicznych, uznanych na świecie badaczy katastrof, które wprost mówiły, że tam nie doszło do zamachu, że to była zwykła katastrofa - przypomniał.

Dodał, że "Macierewicz ukrył te badania". - Robił to zarówno z badaniami europejskich ekspertów, jak i z tym słynnym raportem amerykańskiego instytutu NIAR. (...) Wielokrotnie mówił, że on nigdy nie istniał, nie przekazał tych prac. Sam raport NIAR to jest prawie cztery tysiące stron - wskazał Świerczek.

Ocenił również, że Macierewicz "zachował się jak dziennikarz" i przyszedł na piątkową konferencję Prokuratury Krajowej. - A gdzie poseł Macierewicz był przez wiele lat, kiedy zapraszaliśmy go studia i prosiliśmy, żeby się skonfrontował z własnymi badaniami, które wytworzył za granicą, a których nie pokazał opinii publicznej? - zapytał.

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