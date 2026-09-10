KROPKA NAD I Szarpanina z udziałem Antoniego Macierewicza. "Myślę, że będzie wniosek do komisji etyki" Filip Czerwiński |

Anna Maria Żukowska o incydencie z udziałem Antoniego Macierewicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na nagraniach widać, że były minister obrony narodowej i poseł PiS Antoni Macierewicz na miesięcznicy smoleńskiej strzelał z przedmiotu przypominającego pistolet na farbę. Doszło do szarpaniny z udziałem posła i demonstrantów, była wzywana policja.

Incydent z udziałem Antoniego Macierewicza na miesięcznicy smoleńskiej Źródło: TVN24

Żukowska: naruszył nietykalność cielesną

- On naruszył nietykalność cielesną osób uczestniczących w tej demonstracji - oceniła w "Kropce nad i" TVN24 posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska, komentując nagranie z incydentu.

Żukowska przypomniała, że w katastrofie smoleńskiej zginęli politycy wielu partii, w tym lewicowych. Jej zdaniem miesięcznice i rocznice organizowane przez PiS są "ośmieszaniem" tego tragicznego wydarzenia.

- To już się przerodziło w szarpaniny, w jakieś pokazywanie transparentów, które w ogóle nie mają nic wspólnego ze śmiercią tych polityków w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Przerodziło się w szarpaninę polityczną. To jest taki comiesięczny pretekst do tego, żeby się pokłócić - powiedziała polityczka Lewicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Incydent z Macierewiczem. "Po prostu takich rzeczy się nie robi" FAKTY PO FAKTACH

Lubnauer: Macierewicz jest skompromitowany

Zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej i wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer jest możliwe, że Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą zachowania Antoniego Macierewicza.

- Natomiast dla mnie jest najbardziej jednak oburzające, że z czegoś, co było tragedią narodową, Macierewicz bardzo konsekwentnie zrobił farsę - oceniła Lubnauer.

Jak podkreśliła, aby złożyć kwiaty, nie bierze się pistoletu do paintballa. - Dla mnie to, czy zostanie ukarany przez komisję etyki Macierewicz, czy nie, zasadniczo jest bez znaczenia. To i tak jest polityk, który - chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę - jest politykiem całkowicie skompromitowanym - skomentowała.

- Komisja etyki może dać karę i ja myślę, że pewnie będzie wniosek do komisji etyki również w tej sprawie. Natomiast nie zmienia to faktu, że wszyscy wiemy, kim jest Macierewicz, wiemy, jak niszczył polską armię wtedy, kiedy był ministrem obrony - wskazała Lubnauer.

OGLĄDAJ: "Wiemy, kim jest Macierewicz. Nie ma sensu poświęcać mu uwagi" Zobacz cały materiał