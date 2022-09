Podkomisja Macierewicza kontynuuje prace. Schetyna: on robi to specjalnie, ma limuzynę, ochronę

O Antonim Macierewiczu i przedłużeniu funkcjonowania podkomisji smoleńskiej pomimo złożenia przez nią raportu mówił "Kropce nad i" Grzegorz Schetyna. Poseł PO ocenił, że szef podkomisji kontynuując jej prace, "robi to specjalnie, żeby nie zamknąć sobie możliwości finansowania" i "korzystania ze wszystkich apanaży". - On ma limuzynę, ochronę, korzysta z tego garściami, korzysta jako szef tej podkomisji - powiedział.

Antoni Macierewicz ukrył dokumenty i dowody, które nie pasują do tezy o bombie i zamachu.

Co najmniej od grudnia 2020 roku Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii z 2010 roku.

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Schetyna o Macierewiczu i działaniach podkomisji: ma limuzynę, ochronę, korzysta z tego garściami

Piotr Świerczek, dziennikarz "Czarno na białym" TVN24, dotarł do dokumentów dotyczących katastrofy tupolewa w Smoleńsku , nieopublikowanych przez podkomisję smoleńską i których opinia publiczna nie miała szansy poznać. Nie pasują do forsowanej przez rządzących tezy na temat zamachu. Podkomisja tymczasem w kwietniu tego roku opublikowała raport ze swoich prac, ale ich nie skończyła i nadal funkcjonuje.

Do tej sprawy odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 poseł Platformy Obywatelskiej, dawniej lider tej formacji Grzegorz Schetyna. Wskazywał, że "to nie jest raport końcowy" i "można go uznać za zamknięcie prac, które trwały te kilka lat".