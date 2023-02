Aktor Antoni Królikowski zatrzymany przez policję. Złożył oświadczenie w sprawie wskazań narkotestu

Antoni Królikowski został w sobotę zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze skontrolowali auto, którym kierował. Narkotest wykazał, że 34-latek jest pod wpływem środków odurzających. Aktor odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. "Nie zażywam narkotyków" - zapewnił. "Narkotest wykrył THC, którym wspomagam swoje leczenie" - dodał. Już wcześniej przekazywał, że choruje na stwardnienie rozsiane.

W sobotę około godz. 16.40 przy ul. Kolejowej patrol ruchu drogowego skontrolował pojazd marki Audi. - Kierowca został przebadany pod kątem alkoholu. Był trzeźwy. Natomiast narkotest wykazał, że znajduje się pod wpływem środków odurzających - informował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że mężczyzna został zatrzymany. Policja nie podała jego tożsamości. PAP ustalił nieoficjalnie, że to aktor Antoni K. Później informację, że chodzi o Antoniego Królikowskiego, potwierdził menedżer artysty. Według Wirtualnej Polski aktor został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV na warszawskiej Woli.

Królikowski: nie zażywam narkotyków

Sam Królikowski odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. W oświadczeniu, które zamieścił w relacji na Instagramie potwierdził, że do zatrzymania doszło około godziny 16.00 przy ul. Karolkowej 16. "Zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem" - doprecyzował aktor.