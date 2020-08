Stryj prezydenta Dudy w radzie nadzorczej PKP Cargo. Doświadczenia z transportem kolejowym brak

Zarząd spółki PKP Cargo poinformował w poniedziałek o przyjętej uchwale, wedle której na członka zarządu do spraw handlowych mianowano Piotra Wasatego. W piątek z kolei zdecydowano o powołaniu do składu rady nadzorczej Antoniego Dudę, prywatnie stryja prezydenta Andrzeja Dudy.

"Równocześnie włącza się w powstanie w Opolu Klubu Inteligencji Katolickiej, z którym związany jest do dziś, pełniąc od 1993 roku funkcję wiceprezesa, a od 2002 roku prezesa" - poinformowała spółka.

W 1998 roku Antoni Duda objął stanowisko dyrektora opolskiego oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w latach 1999 do 2002 roku był członkiem Rady Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2003 roku kierował zaś Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu. " W poprzedniej kadencji Sejmu 2015-2019 był posłem Prawa i Sprawiedliwości , ale w ubiegłym roku nie udało mu się zdobyć mandatu" - dodano.

Doświadczenia z transportem kolejowym brak

Antoni Duda w rozmowie z portalem nto.pl przyznał, że nie ma doświadczenia związanego stricte z transportem kolejowym, ale przekonywał, że jego bogate CV predysponuje go do nadzorowania jednej z największych kolejowych firm przewozowych w Europie. - Przez kilkanaście lat pracowałem w przemyśle, gdzie przeszedłem drogę od majstra do wiceprezesa - powiedział Antoni Duda w rozmowie z portalem.