Ciało 97-latka znaleźli niedaleko domu. Policja: zmarł z wychłodzenia

W niedzielę po południu do służb wpłynęła informacja od rodziny, która przyjechała odwiedzić swojego 97-letniego krewnego. Drzwi do jego domu były otwarte, ale mężczyzny nie było w środku. - Początkowo bliscy myśleli, że mieszkaniec gminy Annopol wyszedł na chwilę do kogoś, ale w końcu - gdy nie wracał do domu - zdecydowali się wezwać służby - informuje Paweł Cieliczko z policji w Kraśniku.