"To nie jest pomoc, którą można robić w taki sposób". Anna Wilczyńska o reportażu "Pomoc na ćwierć etatu"

- Ale co to oznacza faktycznie? Jeżeli się pogrzebie, poszuka, to się okazuje, że w wielu gminach jest psycholog, ale jeden na kilka szkół. To realnie oznacza, że on w każdej z tych szkół jest dosłownie kilka godzin w tygodniu. A to nie jest pomoc, którą można robić w taki sposób - podkreślała.