Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosi we wtorek plany udzielenia Polsce pożyczki w wysokości dwóch miliardów dolarów na zakup uzbrojenia i zaoferuje sprzedaż 96 śmigłowców Apache - powiedział we wtorek doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Z kolei Pentagon poinformował we wtorek, że Departament Stanu USA wyraził zgodę na potencjalną sprzedaż Polsce ponad 1700 rakiet.