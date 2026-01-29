Żukowska o zaproszeniu prezydenta na spotkanie: to pewien teatr polityczny

Karol Nawrocki zaprosił na czwartek na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zdecydowały, że nie przyjdą.
Żukowska: prezydent chce stworzyć wrażenie, że jest otwarty na wszystkich
Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska mówiła w czwartek w "Jeden na jeden" w TVN24, że w tym zaproszeniu nie był wskazany temat spotkania.
- Nie lubię być stawiana w takiej sytuacji, w której do końca nie wiem, co się wydarzy, w jakim charakterze jestem zapraszana, na co jestem zapraszana, do czego potencjalnie miałabym się zobowiązać - dodała.
Pytana, czy tak dalece idący jest brak zaufania do prezydenta, że od razy włącza się jej podejrzliwość, kiedy dostaje takie zaproszenie, odparła: - Niestety tak.
W jej ocenie, to, co prezydent "tworzy w tej chwili to jest pewien teatr polityczny". - Chce stworzyć takie wrażenie, że jest otwarty na wszystkich, ze wszystkimi rozmawia - powiedziała.
- Ma do tego prawo. My też mamy prawo do swojej linii - dodała.
Autorka/Autor: js/akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24