Dieta za pracę w neo-KRS? Żukowska: napisałam wniosek o wypłatę

Żukowska o diecie za pracę w neo-KRS: napisałam wniosek o wypłatę Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prowadząca "Jeden na jeden" w TVN24 Agata Adamek wspomniała, że przewodnicząca neo-KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka informowała, że jedna osoba wybrana do neo-KRS przez parlament przed świętami Bożego Narodzenia dostała sowitą dietę. Zauważyła, że obecnie system jest taki, że trzeba wnioskować co miesiąc o przyznanie diety. - Pozostali przedstawiciele koalicji rządowej w KRS-ie nie wnioskują od sierpnia o swoje diety i ich nie dostają, a pani wnioskuje i bierze te diety. Skąd taka decyzja? - zapytała Annę Marię Żukowską.

- Napisałam wniosek do pani przewodniczącej w grudniu o wypłatę należnych mi z mocy ustawy diet za pracę w Krajowej Radzie Sądownictwa - powiedziała. Dopytywana, dlaczego taką decyzję podjęła, odparła, że "ma takie prawo". - To należy się z mocy ustawy - dodała.

Adamek wspomniała o nagraniu z zeszłego roku, na którym było widać, że Żukowska uczestniczy w posiedzeniu KRS siedząc w wannie. - Ale uczestniczę - powiedziała.

- Przecież inni członkowie też biorą te diety, tylko biorą maksymalnie dwie miesięcznie, a w tej chwili od stycznia już nie ma znowu limitu i po prostu mają być wypłacane już bez wniosku - mówiła.

Portal OKO.press napisał na początku tygodnia, że parlamentarzyści nie pobierają już diet za zasiadanie w neo-KRS, bo Pawełczyk-Woicka wprowadziła nowe zasady. "Zgodnie z jej zarządzeniem od sierpnia 2025 roku trzeba do niej złożyć specjalny wniosek o wypłatę diet, co parlamentarzyści uważają za nielegalne działanie. Bo diety za pracę w neo-KRS są ustawowe" - czytamy.

Jak opisał OKO.press z zarządzenia wynika, że w danym miesiącu można dostać maksymalnie 10 diet, czyli za 10 posiedzeń. Ma być to skutkiem obcięcia przez Sejm budżetu neo-KRS. Portal zaznaczył, że ograniczenia nie dotyczą prezydium neo-KRS, w tym Pawełczyk-Woickiej.

OKO.press napisał, że diety z ramienia parlamentarzystów pobiera tylko szefowa klubu Lewicy. Dodał, że "za okres sierpień-listopad 2025 Żukowska za pracę w neo-KRS dostała 30,7 tysiąca złotych netto".

Żukowska w wannie na posiedzeniu KRS

W maju zeszłego roku media społecznościowe obiegło nagranie przedstawiające fragment częściowo zdalnego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Widać na nim, jak w pewnym momencie włącza się kamerka internetowa Żukowskiej. Posłanka Lewicy znajdowała się wówczas w wannie. Na Żukowską wylała się fala negatywnych komentarzy.

- Cierpię na bóle kręgosłupa i po prostu czasem to jest jedyna rzecz, która mi pomaga. Ja za to bardzo przepraszam, już przepraszałam - mówiła wówczas w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Żukowska. - Regulamin KRS pozwala na pracę zdalną, wielu sędziów, członków i też kandydatów startujących w konkursach z tego korzysta. Różne rzeczy się zdarzają, jeżeli chodzi o nagłe włączanie się kamer. Po prostu za to przepraszam - dodała.

Spór o neo-KRS

Spór dotyczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa, nazywanej neo-KRS, wiąże się z nowelizacją z grudnia 2017 roku ustawy o Radzie, zgodnie z którą od 2018 roku 15 sędziów-członków tego ciała wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie.

Zmiana z 2017 roku stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia neo-KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanej Rady. Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach też orzeczenia europejskich trybunałów - Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W październiku 2021 roku polska Rada została usunięta z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ).

Główny zarzut dotyczył braku niezależności nowej KRS od władzy. Funkcjonująca obecnie Rada jest już drugą wybraną po 2017 roku, a kadencja sędziów wybranych przez Sejm upływa w 2026 roku.

OGLĄDAJ: Żukowska o zaproszeniu prezydenta: nie lubię być stawiana w sytuacji, w której nie wiem, co się wydarzy