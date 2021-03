Żukowska: nieodpowiedzialne jest stawianie na szali pieniędzy, żeby zagrać na nosie PiS-owi

Bądźcie odpowiedzialni, nie róbcie politycznego handlu - apelowała w "Tak jest" posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska, zwracając się do drugiego gościa programu, rzecznika PO Jana Grabca. Politycy dyskutowali o ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy, na którym oprzeć się ma krajowy plan odbudowy po pandemii. Wobec sprzeciwu Solidarnej Polski PiS może nie uzyskać większości w Sejmie. Lewica deklaruje poparcie dla funduszu. - Trochę się dziwię koleżankom i kolegom z Lewicy, że wciąż są tak naiwni i wierzą, że rząd dobrze wyda te pieniądze - przyznał Grabiec.

Plan odbudowy po epidemii COVID-19 musi do końca kwietnia przedstawić Komisji Europejskiej każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Taki plan będzie podstawą do sięgnięcia po środki z unijnego funduszu odbudowy. Wcześniej konkretne parlamenty muszą zgodzić się na uruchomienie unijnego funduszu. Temu sprzeciwia się koalicjant PiS - Solidarna Polska.

Sprzeciw partii Zbigniewa Ziobry mógłby spowodować to, że Prawo i Sprawiedliwość nie uzyska większości w Sejmie przy ratyfikacji funduszu odbudowy.

Między innymi o tym, czy fundusz odbudowy poprze opozycja, rozmawiali w środowym "Tak jest" posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska i rzecznik Platformy Obywatelskiej, poseł Jan Grabiec.

Żukowska: to nie są pieniądze PiS-u

Żukowska, której partia zapowiada poparcie w Sejmie funduszu odbudowy, powiedziała, że na te pieniądze "czekają przedsiębiorcy, pracownicy i wszyscy, którzy mają problem z utrzymaniem swoich biznesów". - Wszystkie kraje europejskie: Niemcy, Włochy, Francja, starają się - w zależności, jak u nich wygląda przyjęcie takich przepisów - ratyfikować jak najszybciej - argumentowała. - Jedynie Polska stara się zablokować w jakiś sposób ten proces, przynajmniej - jak rozumiem - część polityczek i polityków - dodała.

Posłanka Lewicy zwróciła uwagę, że pieniądze z funduszu odbudowy "potrzebne są wszystkim Polkom i Polakom". - To nie są pieniądze PiS-u, PiS sobie tych pieniędzy nie schowa do kieszeni - stwierdziła. - Rozumiem, że całej Europie, w dobie pandemii, chcemy zablokować środki, bo taki będzie efekt działań Platformy Obywatelskiej i PSL-u - powiedziała.

- Nieodpowiedzialne jest podejście stawiania na szali pieniędzy, które mają wesprzeć całą Unię Europejską, po to, żeby zagrać na nosie PiS-owi czy przeciągnąć to w czasie. Wszyscy nasi bliscy, seniorzy, czekają na te pieniądze, na to wsparcie, cała Europa na nie czeka - argumentowała. - Bądźcie odpowiedzialni, nie róbcie politycznego handlu, bo to w tym momencie nie polityka, a politykierstwo - dodała, zwracając się do Grabca.

We wtorek liderzy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Borys Budka i Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelowali o zwołanie posiedzenia Sejmu, na którym rząd przedstawiłby - wiążący się z uzyskaniem środków z unijnego funduszu - Krajowy Plan Odbudowy. Jako warunek poparcia funduszu przedstawili oczekiwanie transparentnego rozdzielenia środków przy udziale samorządów.

Grabiec: trzeba stawiać warunki, żądać, aby te pieniądze wydawane były transparentnie

Rzecznik PO w programie zapewniał, że jego partii "zależy na tym, aby ten fundusz był jak najszybciej ratyfikowany przez wszystkie państwa Unii po to, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do Polaków". - Tylko nie jest rzeczą bagatelną, nie jest obojętne, do kogo te pieniądze trafią - zwrócił uwagę.

- Czy one rzeczywiście zasilą tych, którzy ucierpieli w wyniku pandemii, czy one trafią do służby zdrowia, do samorządów, do wszystkich Polaków, do przedsiębiorców dotkniętych lockdownem? - pytał Grabiec. - Czy te środki trafią do ojca [Tadeusza - przyp. red.] Rydzyka, na TVP, czy na kolejne chybione inwestycje, jak dwie wieże w Ostrołęce, których rozbiórka zaczęła się kilka dni temu - wymieniał.

- W ciągu ostatnich lat zostały zmarnowane miliardy przez rząd PiS-u - ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej. - Trochę się dziwię koleżankom i kolegom z Lewicy, że wciąż są tak naiwni i wierzą, że rząd dobrze wyda te pieniądze - przyznał. - Im trzeba stawiać warunki, żądać, aby te pieniądze wydawane były transparentnie. Jeśli mamy w tej sprawie instrument nacisku, jeśli mamy formalne możliwości włączenia samorządów w proces opiniowania Krajowego Planu Odbudowy, to powinniśmy z tego skorzystać - argumentował.

Rzecznik Platformy Obywatelskiej zaprzeczał, żeby w tej sprawie chodziło o "blokowanie funduszu na poziomie unijnym". - Jeżeli ten rząd nie będzie w stanie ratyfikować tego funduszu, to ten rząd upadnie - ocenił.

Grabiec: trzeba stawiać warunki, żądać, aby pieniądze z funduszu odbudowy wydawane były transparentnie TVN24

Autor:akw//now

Źródło: TVN24