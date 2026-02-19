Logo strona główna
Polska

"Spędzał tam dużo czasu, podobnie jak ja". Wypłynął temat wanny Żukowskiej

Anna Maria Żukowska
Żukowska czuje wspólnotę z francuskim rewolucjonistą? "Spędzał w wannie dużo czasu, podobnie jak ja"
Źródło: TVN24
Co łączy przewodniczącą kluby Lewicy Annę Marię Żukowską z francuskim rewolucjonistą? Ponoć zamiłowanie do kąpieli w wannie. Temat niespodziewanie wypłynął w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 za sprawą zdjęcia w mediach społecznościowych polityczki Lewicy.

- Spojrzałem w pani media społecznościowe. Czy pani czuje jakąś wspólnotę z francuskim rewolucjonistą Jeanem-Paulem Maratem? - zapytał Annę Marię Żukowską prowadzący program Konrad Piasecki. - Czuję głównie z rewolucją francuską, bo stąd się wzięła historycznie lewica - odparła.

Na uwagę, że Marat pojawia się jako okładka jej mediów społecznościowych, odpowiedziała, że "dokonał żywota w wannie". - Spędzał tam dużo czasu, podobnie jak ja - stwierdziła ze śmiechem szefowa klubu Lewicy.

Jean-Paul Marat to działacz polityczny okresu rewolucji francuskiej. Był zwolennikiem stosowania terroru wobec wrogów politycznych (od tego aspektu Żukowska zdecydowanie się odcięła). W 1793 roku Marat został zamordowany przez żyrondystkę Charlotte Corday.

Na obrazie "Śmierć Marata" pędzla Jacquesa-Louisa Davida jest przedstawiony w wannie stylizowanej na sarkofag.

Żukowska w wannie na posiedzeniu KRS

W maju zeszłego roku media społecznościowe obiegło nagranie przedstawiające fragment częściowo zdalnego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Widać na nim, jak w pewnym momencie włącza się kamerka internetowa Żukowskiej, członkini KRS z ramienia Sejmu. Posłanka Lewicy znajdowała się wówczas w wannie. Na Żukowską wylała się fala negatywnych komentarzy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Posłanka Żukowska o sytuacji z wanną. "Czasem to jedyna rzecz, która mi pomaga"

Posłanka Żukowska o sytuacji z wanną. "Czasem to jedyna rzecz, która mi pomaga"

Dieta za pracę w neo-KRS? Żukowska: napisałam wniosek o wypłatę

Dieta za pracę w neo-KRS? Żukowska: napisałam wniosek o wypłatę

- Cierpię na bóle kręgosłupa i po prostu czasem to jest jedyna rzecz, która mi pomaga. Ja za to bardzo przepraszam, już przepraszałam - mówiła wówczas w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Żukowska. - Regulamin KRS pozwala na pracę zdalną, wielu sędziów, członków i też kandydatów startujących w konkursach z tego korzysta. Różne rzeczy się zdarzają, jeżeli chodzi o nagłe włączanie się kamer. Po prostu za to przepraszam - dodała.

OGLĄDAJ: Co zrobi premier po rozłamie w Polsce 2050? Żukowska: ma na pewno kłopot, współczuję mu bardzo
Żukowska

Co zrobi premier po rozłamie w Polsce 2050? Żukowska: ma na pewno kłopot, współczuję mu bardzo

Żukowska
Autorka/Autor: Justyna Sochacka, Milena Zawiślińska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

