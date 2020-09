Anna Lewandowska tańczy w stroju otyłej kobiety. "Intencje były dobre, ale wyszło źle"

W naszej świadomości utrwalone jest przekonanie, że jeżeli ktoś jest gruby, to znaczy, że nie ma silnej woli, że sam jest sobie winien. A to nie jest prawda - powiedziała w "Tak jest" w TVN24 blogerka Urszula Chowaniec. Razem z trenerką personalną Edytą Litwiniuk rozmawiały o problemie otyłości w społeczeństwie. Punktem wyjścia do dyskusji było nagranie zamieszczone przez Annę Lewandowską, na którym jest ona przebrana za otyłą kobietę.