Polska Tak Hiszpanie żegnają Annę Lewandowską i reagują na jej wpis Maciej Wacławik |

Anna Lewandowska: zobaczcie, jak Polacy potrafią się jednoczyć Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: IMAGO/PAP

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"Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję" - napisała Lewandowska na Instagramie we wtorek. "Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - przyznała.

Pod wpisem w krótkim czasie pojawiło się kilka tysięcy komentarzy, a wyznanie sportsmenki, bizneswoman i działaczki sportowej odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce.

Tak żegnają Lewandowskich

Hiszpański dziennik sportowy "Mundo Deportivo" pisze o "wzruszającym pożegnaniu" z Barceloną, gdzie Anna i Robert Lewandowscy mieszkali przez ostatnie lata. Wpis gazety w mediach społecznościowych skomentowało kilkadziesiąt osób, dominują przychylne komentarze. Wśród nich: "Będziemy czekać na was z otwartymi ramionami", "Powodzenia w nowym etapie życia" czy "Barcelona to wasz dom. Gdziekolwiek jesteście, wracajcie, kiedy tylko zechcecie. Kochamy was".

Dowiedz się więcej: Anna Lewandowska reaguje na falę komentarzy na swój temat. Udostępniła post

Nie zabrakło dłuższych komentarzy z odniesieniami do sukcesów Roberta Lewandowskiego w klubie FC Barcelona. "Będziemy na was czekać z otwartymi ramionami - to wasz dom i bardzo nam zależy, żebyście wy i wasza rodzina czuli się tu dobrze. Nikt nie zapomni tego, co Robert zrobił dla naszego, a teraz już waszego klubu. Do zobaczenia wkrótce, rodzino" - napisała fanka polskiego napastnika.

"Kiedy dorosnę, chcę być jak ty"

Jeszcze więcej - ponad sto - komentarzy znajdujemy pod wpisem gazety "Diario Sport", która również odnotowała nowy post Anny Lewandowskiej. "Kiedy dorosnę, chcę być jak ty" - zażartował jeden z wyraźnie już dorosłych, sądząc ze zdjęcia, Hiszpanów. I dodał: "W końcu żona znanego piłkarza, której warto słuchać i [...] podziwiać za więcej niż tylko pozowanie i urodę. Choć urodę też ma". "Będzie nam brakowało Lewandowskiego" - przyznała inna osoba. Są też komentarze od fanów niezadowolonych z powodu odejścia "Lewego" z barcelońskiego klubu. "Barcelona nigdy nie powinna była pozwolić mu odejść" - skwitował jeden z miłośników futbolu.

Znajdujemy też pojedyncze krytyczne głosy. "Twój mąż zarobił już wystarczająco dużo pieniędzy, byście mogli żyć w luksusie. Niech przejdzie na emeryturę, a zamieszkacie w Barcelonie albo gdziekolwiek zechcecie" - brzmi jeden z nich.