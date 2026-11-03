Polska Anna Korwin-Piotrowska złoży wniosek o wyłączenie jej z rozpoznania sprawy sędziego Bartłomieja Sochańskiego Adam Styczek |

Oświadczenie sędzi Korwin-Piotrowskiej. Złoży wniosek o wyłączenie jej z rozpoznania sprawy sędziego Sochańskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek na Zgromadzeniu Ogólnym zebrało się ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie przyjęli plan budżetowy na 2027 roku i wylosowali składy, które przeprowadzą postępowania dyscyplinarne wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

W przypadku tego drugiego rzecznikiem dyscyplinarnym będzie Dariusz Szostak. W składzie orzekającym znaleźli się Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska i Rafał Wojciechowski. Wojciechowski będzie też sprawozdawcą. Przewodniczącym został Berek.

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- Po przemyśleniu tej kwestii doszłam do wniosku, że złożę wniosek o wyłączenie mnie z rozpoznania sprawy sędziego Sochańskiego z uwagi na to, że to ja dokonałam i wydałam zarządzenie o natychmiastowej przerwie (w jego pracy - red.) - powiedziała Korwin-Piotrowska w oświadczeniu.

- Sądy muszą być bezstronne, niezależne i każda osoba, która podlega sądzeniu, musi mieć przekonanie, że jest to sąd zgodny z ustawą i zapewniający jej poczucie, że nie ma nikt wpływu, i wcześniejsze przekonanie, które było podstawą zarządzenia przerwy, nie będzie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia tej sprawy - dodała sędzia.

Oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska we wtorkowym oświadczeniu przekazała, że rano "część pracowników i urzędników Trybunału Konstytucyjnego normalnie przyszła do pracy". - Miałam zaszczyt każdemu podać osobiście rękę i podziękować za to, że są, że podejmują się wykonywania swoich obowiązków w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji - mówiła.

Dodała, że "Trybunał jest wartością dla nas wszystkich". Wskazała, że podczas relacjonowanego na żywo Zgromadzenia Ogólnego Sędziów "zabezpieczono funkcjonowanie Trybunału na 2027 rok".

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- Niestety nie wszyscy sędziowie wzięli w tym Zgromadzeniu udział, ale głęboko wierzymy w to i liczymy na to, że ta sytuacja niedługo się zmieni i inni sędziowie również zaczną urzędować w Trybunale i rozpoczną orzekanie - dodała.

Wystąpienie zakończyła deklaracją, że sędziowie "pracują bez wytchnienia, by sprawy, które zalegają w Trybunale Konstytucyjnym jak najszybciej zostały wyznaczone i rozpoznane".