Kornecka: rzecznik rządu próbował skorumpować polityków Porozumienia

Anna Kornecka (Porozumienie), pełnomocniczka ministra rozwoju do spraw inwestycji i Zielonego Ładu komentowała w "Jeden na jeden" wniosek premiera o odwołanie Jarosława Gowina z rządu. Powiedziała, że "rzecznik rządu Piotr Mueller wczoraj próbował skorumpować polityków Porozumienia". Pytana, czy politycy PiS próbują docierać do posłów i posłanek Porozumienia i przeciągać ich na swoją stronę, Kornecka powiedziała, że "takiego kłusownictwa politycznego nie widzieliśmy od bardzo dawna na scenie politycznej".

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował we wtorek, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i szefa resortu rozwoju, pracy i technologii. Lider Porozumienia swoją dymisję określił jako koniec Zjednoczonej Prawicy.

Anna Kornecka, pełnomocniczka ministra rozwoju ds. inwestycji i Zielonego Ładu (Porozumienie) pytana, czy Porozumienie przeszło do opozycji, powiedziała, że "wczoraj 10 sierpnia 2021 PiS i Jarosław Kaczyński decydowali o zakończeniu Zjednoczonej Prawicy". - Dzisiaj mamy nadzieję, że zarząd partii Porozumienie podejmie decyzje o wyjściu z rządu i koalicji - dodała.

- To jest taka sytuacja, która przypomina zeszłoroczne głosowanie w sprawie tak zwanej piątki dla zwierząt. Przypomnijmy, że tam udało się przekonać Jadwigę Emilewicz do tego, żeby poparła te rozwiązania. Dzisiaj dokładnie takie same metody stosowane są w przypadku lex TVN - dodała.