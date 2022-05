Chcą odebrać weterance powstania część zadośćuczynienia. "Powinni podejść i przeprosić"

13 grudnia 2021 roku w stołecznym Sądzie Okręgowym kobiecie przyznano 9 milionów złotych zadośćuczynienia. "Gazeta Wyborcza" przekazała, że do sądu skierowano dwie apelacje. Wyrok zaskarżyli: Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów. Według Schaba kwotę z wyroku należy obniżyć do trzech milionów.

"Powinni podejść, przeprosić"

- To sytuacja haniebna. To niezależny i niezwisły sąd przyznał odszkodowanie osobie, która jest ofiarą czasów stalinowskich, z przepięknym życiorysem walki w czasie drugiej wojny światowej i Powstaniem Warszawskim. Nie ma tak naprawdę żadnych pieniędzy na wycenę tego, jeżeli spędza się lata w stalinowskim więzieniu. Kto dzisiaj kwestionuje ten wyrok? Ci sami, którzy reprezentują środowisko polityczne, które wydawało miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości na nieistniejące fundacje - komentował Kwiatkowski.

Przypomniał przy tym, że Piotr Schab jest powołany na funkcję rzecznika "decyzją ministra sprawiedliwości". - To są reprezentanci de facto pewnej struktury organizacyjnej obecnego kierownictwa resortu. I oni dzisiaj mówią, że będziemy z aptekarską dokładnością wyliczać, czy należą się takie pieniądze, czy nie - zaznaczał.

- Jedyne, co powinny zrobić te osoby, to podejść, przeprosić i powiedzieć, że natychmiast się z tego wycofują, a przede wszystkim powinni podziękować, bo życiorys tej osoby jest życiorysem, który powinien stanowić wzór dla pokoleń przyszłych Polaków - mówił dalej. - Jeżeli państwo polskie coś może zrobić, to oddać takim ludziom cześć, honor i zadośćuczynienie - dodał.