"Tokio. Cena sukcesu". Nowy program Anity Werner już w TVN24 GO

Anita Werner zaprasza na nowy autorski program "Tokio. Cena sukcesu". W programie mistrzynie, mistrzowie i ludzka strona ich medali - ból, zmęczenie i łzy. Przez sześć kolejnych tygodni dziennikarka rozmawia z najlepszymi polskimi sportowcami o tym, jak na co dzień wygląda droga do zwycięstwa i ile przeszkód trzeba pokonać, żeby ją przejść. Pierwszy odcinek już dziś w TVN24 GO.

Na kilka tygodni przed ucztą dla fanów sportowych emocji - Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio - TVN24 GO zaprasza na cykl wyjątkowych spotkań. Przez sześć kolejnych tygodni dziennikarka TVN24 Anita Werner w swoim nowym autorskim programie "Tokio. Cena sukcesu" rozmawia z polskimi olimpijczykami, ze znanymi i utytułowanymi polskimi sportowcami, którzy szczerze i wprost opowiadają, jak na co dzień wygląda ich droga do zwycięstwa. Jaką cenę ma sukces i ile porażek trzeba przeżyć, żeby w końcu go osiągnąć?

"To nie jest program o sporcie, to program o ludziach"

- Jak oni to robią, że wygrywają sami ze sobą, że przesuwają granice swoich możliwości, że nigdy się nie poddają, choć po drodze do celu wiele razy upadają? To w mistrzach interesuje mnie najbardziej. Osiągają kosmiczne wyniki, wydaje nam się, że są z innej planety, ale przecież to ludzie z krwi i kości, mają swoje emocje, dramaty, słabości. W tych rozmowach udało mi się do nich dotrzeć. To nie jest program o sporcie, to program o ludziach. Żyjemy w czasach, w których potrzebujemy pozytywnych inspiracji i przepisu na przezwyciężanie trudnych chwil, a ci ludzie to chodzące przykłady - mówi autorka programu.