"Strasznie duże podatki" influencerki, burza w sieci. "Brakuje nam edukacji"

- Ja bym bardzo chciała się rozliczać za granicą, bo nie korzystam z tych wszystkich usług, z kasy chorych, wszędzie chodzę prywatnie i chciałabym płacić mniejsze podatki, bo płacę strasznie duże - te słowa Angeliki Trochonowicz, znanej szerzej jako "Andziaks", wywołały oburzenie w sieci.
Popularna influencerka wypowiedziała je na jednym ze swoich vlogów publikowanych w serwisie YouTube.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Co o podatkach powiedziała "Andziaks".
Dlaczego jej wypowiedzi spotkały się z krytyką.
Jak Polacy postrzegają wysokość podatków i rolę państwa.
Jakie mechanizmy podatkowe wykorzystują osoby zamożne.
Jakie znaczenie ma edukacja ekonomiczna w kształtowaniu postaw obywatelskich.