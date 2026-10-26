"Strasznie duże podatki" influencerki, burza w sieci. "Brakuje nam edukacji"

Angelika Trochonowicz znana w sieci jako "Andziaks"

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- Ja bym bardzo chciała się rozliczać za granicą, bo nie korzystam z tych wszystkich usług, z kasy chorych, wszędzie chodzę prywatnie i chciałabym płacić mniejsze podatki, bo płacę strasznie duże - te słowa Angeliki Trochonowicz, znanej szerzej jako "Andziaks", wywołały oburzenie w sieci.

Popularna influencerka wypowiedziała je na jednym ze swoich vlogów publikowanych w serwisie YouTube.