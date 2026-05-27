Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dokumenty wracają do prezydenta. "Polityczny manifest" marszałka Sejmu

|
Włodzimierz Czarzasty
Sprawa aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Czarzasty o decyzji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
To jajko z niespodzianką zostało odesłane - poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówiąc o aneksie do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Chęć jego odtajnienia przez Karola Nawrockiego określił jako "olbrzymi błąd". O szczegółach odesłania dokumentów i zawartości "zaplombowanego worka" rozmawiali wcześniej autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+.

Oglądaj "Podcast polityczny" - co środę w TVN24+ >>>

W środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do wniosku i przesłanego mu przez prezydenta Karola Nawrockiego aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Jak przypomniał, w ubiegłym tygodniu marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska nie zaopiniowała dokumentów w tej sprawie i odesłała je bez otwierania.

Czarzasty powołał się na wyrok Trybunał Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 roku, w którym stwierdzono między innym, że "publikacja raportu w zakresie, w jakim nie gwarantuje zainteresowanym osobom dostępu do akt sprawy, jest niezgodna z artykułem 51 ustęp 3 konstytucji".

"Miły prezent" dla człowieka prezydenta

Jak przekazał marszałek Sejmu, w związku z tym polecił zwrócenie nadawcy przesyłki z 23 kwietnia. Powiedział też, że zostało to wykonane za pomocą pisma do szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego podpisanego przez szefa kancelarii Sejmu Marka Siwica.

- Ponieważ pan Bogucki zalecał nam czytanie konstytucji, a w tych pismach, które do nas kierował, jest informacja, taki ślad, że pan Bogucki konstytucji nie zna, w związku z tym pan Siwiec pozwolił sobie jeszcze na taki miły prezent: "(...) z satysfakcją przesyłam panu unikatowy egzemplarz konstytucji, tego tak fundamentalnego i doniosłego dla państwa demokratycznego aktu z przekonaniem, że będzie panu dobrze służyła" - zacytował pismo Czarzasty.

Aneks do raportu Macierewicza. Nawrocki chce odtajnienia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Aneks do raportu Macierewicza. Nawrocki chce odtajnienia

Czarzasty: to jest gra interesem Polski 

Marszałek Sejmu przekazał, że "wszystko to stało się 25 maja", a temat uważa za "definitywnie zamknięty". - Brakiem odpowiedzialności jest to, żeby w czasie, kiedy jest wojna w Ukrainie, kiedy jest niestabilny świat, ujawniać nazwiska - co prawda w formie zanonimizowanej, ale w określonym kontekście - polskich agentów. To jest po prostu niepoważne w stosunku do naszych sojuszników - komentował sprawę Czarzasty.

Według niego taki ruch "kasuje zaufanie sojuszników i każe zadać im sobie pytanie: czy jeżeli dzisiaj z wami współpracujemy i dzisiaj dajemy wam swoje nazwiska oraz informacje, czy za dwa dni tego nie upublicznicie".

- To jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego aneksu nie otworzyli, zostało przysłane do Sejmu i zostało odesłane. To jest gra interesem Polski i gra polską racją stanu. Moim zdaniem prezydent w tej sprawie robi olbrzymi błąd - dodał Czarasty.

Autorka "Podcatu politycznego" o "zaplombowanym worku"

Jeszcze zanim odbyło się wystąpienie Czarzastego, o szczegółach decyzji marszałka Sejmu i marszałkini Senatu rozmawiali w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska i Konrad Piasecki.

Jak mówiła dziennikarka, odesłany do prezydenta zostanie "zaplombowany worek", w którym ma być kilka tysięcy stron aneksu do raportu o likwidacji WSI, konstytucja oraz pismo z uzasadnieniem decyzji Czarzastego. - Mówiąc krótko: to ma być taki polityczny manifest, taki też sprzeciw Czarzastego i całej kancelarii Sejmu, co do tego, by ten aneks ujawniać - mówiła Zalewska.

- W każdym razie ten gest marszałków Sejmu i Senatu zdawał mi się od początku oczywisty. Oni uznali, że umyją ręce, nie będą przykładali do tego swojej ręki - ocenił Piasecki. Zwrócił uwagę, że spowoduje to też "zapewne konfuzję prawną w kancelarii prezydenta, bo powstanie pytanie, czy właściwie bez opinii marszałków Sejmu i Senatu można ten aneks do raportu odtajnić".

OGLĄDAJ: "Karolu, popełniłeś duży błąd". W PiS krytykują prezydenta
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24, TVN24+
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Helena Englert i Monika Olejnik
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Włodzimierz CzarzastySejmKarol NawrockiPrezydent RP
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pilne
Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
"Kontaktowali się przez internet, mieli swoją hierarchię". Kto za tym stał?
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
Konferencja na temat modernizacji Teatru Wielkiego
Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni
WARSZAWA
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Świat
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Polska
12995532
Nie pomógł nawet papież. Ferrari zalicza spadki po premierze
BIZNES
emerytura emeryt emerytka shutterstock_1341384812_S
Dorabianie do emerytury. Od 1 czerwca nowe limity
BIZNES
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
Polska
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA: to są młode osoby
Polska
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
PLAC
Skandal w Paryżu i fala zatrzymań. "Jedna z matek zaalarmowała władze"
Świat
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zlecił kontrolę w biurach Ziobry i Romanowskiego
Potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł
Cofał, potrącił kobietę i uciekł. Nagranie
Katowice
Ośmiornica
"Nigdy czegoś takiego nie widziałam"
METEO
Keir Starmer
"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską
Świat
Protesty w Meksyku
"11 czerwca zatrzymamy mundial"
Świat
Sejm
Prawica nie rządzi bez Brauna. Najnowszy sondaż
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
"Odwrócą" zabytkowy budynek w Łazienkach
WARSZAWA
Lotnisko w Tampie
Zielona karta po nowemu. Rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami"
BIZNES
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
Świat
Duszan Augustyn, lider społecznego ruchu w obronie szpitala w Lesku
Z bieszczadzkich połonin pod Sejm. "Skrzynia z podpisami dla premiera"
Martyna Sokołowska
sklep butik ubrania shutterstock_2726144327
Znane sieciówki miały błędnie informować o cenach. Zastrzeżenia urzędu
BIZNES
Donald Trump
Trump poinformował o swoim stanie zdrowia
Świat
Deszcz i burze w Bieszczadach
Wrócą burze i ryzyko gradu. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Rywalka oburzona po pokazie mody Osaki. "Nie do przyjęcia"
EUROSPORT
58 min
Karol Nawrocki
"Karolu, popełniłeś duży błąd". W PiS krytykują prezydenta
Podcast polityczny
Kraków i Zamek Królewski na Wawelu
"Jest kilka ciekawych kandydatur". Kogo KO wystawi w Krakowie?
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica