FAKTY PO FAKTACH

Aneks do raportu z likwidacji WSI do odtajnienia? Prezydent "powinien się z tego wycofać"

Antoni Macierewicz
Generał Roman Polko: to pożywka dla obcych służb
Źródło: TVN24
Ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI jest zdaniem generała Romana Polko ujawnieniem kuchni działania polskich służb specjalnych. - Po co to wyciągać? - pytał w "Faktach po Faktach" w TVN24. Publicysta śledczy Grzegorz Rzeczkowski ocenił, że prezydent powinien się z tego pomysłu wycofać.

Prezydent Karol Nawrocki ma zamiar odtajnić aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, który sporządził Antoni Macierewicz w czasach pierwszego rządu PiS, i który od ponad 18 lat jest przechowywany w kancelarii tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sam raport został upubliczniony w 2007 roku.

- Uważam, że jeśli Karol Nawrocki ma odrobinę refleksu politycznego i odrobinę myślenia racjonalnego, to powinien się z tego wycofać - oświadczył w "Faktach po Faktach" w TVN24 Grzegorz Rzeczkowski, publicysta śledczy i dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas.

Jak argumentował gość programu, chociaż nie znamy treści aneksu, to można domyślać się, że stanowi on "raport na resorach". - Pamiętamy, jakie szkody raport z likwidacji WSI wyrządził - mówił.

- Ujawnione operacje polskiego wywiadu, ujawniona agentura, ujawnieni funkcjonariusze, skrzywdzeni ludzie. Przecież my zapłaciliśmy chyba kilka milionów złotych z naszych podatków na odszkodowania dla tych, którzy zostali w tym raporcie wskazani - wymienił Rzeczkowski.

Negatywne zdanie na temat ewentualnego ujawnienia aneksu wyraził również drugi gość programu, generał Roman Polko.

- Myśmy w jednostce GROM nie dopuszczali do tego, żeby sposób szkolenia żołnierzy wyszedł na zewnątrz, a tutaj mamy coś zdecydowanie więcej. Mamy ujawnić kuchnię działania polskich służb specjalnych, bo de facto to jest ujawniane - powiedział były dowódca jednostki wojskowej GROM.

Zdaniem gościa TVN24 opublikowanie aneksu sprawi, że "służby wrogich nam państw będą miały dobrą pożywkę do studiów, jak te nasze działania obezwładniać".

- No i oczywiście niszczenie zaufania dla współpracowników. Ujawnianie nazwisk ludzi, którzy w dobrej intencji wspierali polskie służby specjalne, spowoduje, że kolejni już nie będą chcieli współdziałać - ocenił generał Polko. - Po co to wyciągać? Chyba tylko po to, żeby rozpętać znowu jakąś wewnętrzną bitwę polsko-polską - dodał.

Sprawa Cenckiewicza. "Od samego początku jakiś absurd"

Goście programu skomentowali również sprawę rezygnacji Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powodem miało być to, że rząd odmawia mu dostępu do informacji niejawnych. Wynika to z tego, że zdaniem rządu Cenckiewicz nie posiada odpowiedniego certyfikatu pomimo korzystnych dla niego wyroków sądowych.

- Tak naprawdę, to od samego początku jakiś absurd. Nie da się funkcjonować w takiej strukturze jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego bez odpowiednich certyfikatów - ocenił gen. Roman Polko. - Jestem przekonany, że po prostu partnerzy zagraniczni, amerykańscy, brytyjscy, NATO-wscy, z Unii Europejskiej nie chcieli rozmawiać z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który tych certyfikatów nie posiada - dodał.

Zdaniem Grzegorza Rzeczkowskiego decyzja Sławomira Cenckiewicza o rezygnacji nie była tylko jego samego.

- Te informacje, które też wypływały z Pałacu Prezydenckiego o konflikcie, który tam się tlił, o tym, że jednak ta sytuacja obciążała też prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że ta decyzja jednak, jeśli miałbym obstawiać, była wymuszona - powiedział.

OGLĄDAJ: Zgorzelski o rezygnacji Cenckiewicza: trzech ministrów miało zawiązać sojusz przeciwko niemu
pc

Zgorzelski o rezygnacji Cenckiewicza: trzech ministrów miało zawiązać sojusz przeciwko niemu

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
wywiadKancelaria Prezydenta RPPrezydent RPAntoni MacierewiczRoman PolkoSławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
pc
"Istotną częścią jazzu jest błąd. Raz miałem nawet tróję z fortepianu"
Monika Olejnik. Otwarcie
imageTitle
Trudny test Hurkacza w Madrycie. O której mecz z Lorenzo Musettim?
EUROSPORT
Robert Biedroń
Biedroń: Litewka spadł nam z innej planety
Kropka nad i
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki
Po wydarzeniach w Pałacu Prezydenckim. "Dochodzi do bardzo poważnego kryzysu"
KROPKA NAD I
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
METEO
Seniorzy utknęli na podwórku na Miodowej
Zatrzasnęła się za nimi brama. 17 osób w potrzasku
WARSZAWA
imageTitle
Nie tylko Yamal. Piłkarz Realu też walczy z czasem przed mundialem
Najnowsze
Atlas V
AI ważniejsze niż kosmos. SpaceX odsłania karty
BIZNES
Palac Prezydencki
"Sojusz trzech ministrów" przeciw Cenckiewiczowi
Fakty po Faktach
Łukasz Litewka wpis
Ostatni wpis Łukasza Litewki. "Czują się całkowicie bezkarnie"
Polska
imageTitle
Polka wicemistrzynią Europy. Uległa tylko Ukraince
EUROSPORT
kamera-film-16.jpg
100 milionów w 1,5 minuty. Branża audiowizualna potrzebuje zmian w finansowaniu
BIZNES
Sonda Voyager 1
Jest 25 miliardów kilometrów od Ziemi, NASA próbuje przedłużyć jej misję
METEO
SAMOLOT
"Bardzo silne uderzenie". Kolizja samolotów przed startem
Świat
imageTitle
Pierwsza niespodzianka w Crucible Theatre. Kapitalna seria kwalifikanta
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
Dudek: nie odbierałbym tej dymisji jako początku konfliktu z prezydentem
Polska
Canberra
Australia w centrum rewolucji AI. Microsoft i rząd łączą siły
BIZNES
imageTitle
Świątek na Bernabeu. Pokazała graczom Realu kawałek dobrego futbolu
EUROSPORT
Auto z czterema osobami wpadło do wody
Auto pod wodą, w środku były cztery osoby
Łódź
Strażnicy miejscy interweniowali na Wioślarskiej
"Na ustach krew, na siedzeniu samochodu powyrywane włosy"
WARSZAWA
Trybunał Konstytucyjny
Nawrocki chce "obniżenia poziomu emocji" wokół TK. Jest pismo
Polska
warner bros hq - Walter Cicchetti shutterstock_2527136345
Akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili sprzedaż spółki koncernowi Paramount Skydance
BIZNES
Wilk, wilki, Włochy
Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute
METEO
imageTitle
Ogłoszono skład kadry siatkarek. Brakuje kilku znanych nazwisk
EUROSPORT
Wypadek Litewka
Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym. Nowe informacje z policji
Katowice
imageTitle
Koniec madryckiej przygody Linette. Amerykanka znów nie do przejścia
EUROSPORT
Zatrzymali syna zmarłej (zdjęcie ilustracyjne)
Policja zatrzymała znaną warszawską adwokatkę. Śledztwo dotyczy gróźb wobec dziecka
Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski
Mężczyzna stracił tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy odbierzesz taki telefon, rozłącz się i zadzwoń na policję
Olsztyn
forum-0428282531 (1)
Amerykański gigant zainwestuje w Polsce
BIZNES
Łukasz Litewka obok swojego baneru wyborczego
Z ostatniego miejsca zdobył najwięcej głosów. Wyjątkowa kampania Litewki
Polska

