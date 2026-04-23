Aneks do raportu z likwidacji WSI do odtajnienia? Prezydent "powinien się z tego wycofać" Filip Czerwiński |

Generał Roman Polko: to pożywka dla obcych służb Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki ma zamiar odtajnić aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, który sporządził Antoni Macierewicz w czasach pierwszego rządu PiS, i który od ponad 18 lat jest przechowywany w kancelarii tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sam raport został upubliczniony w 2007 roku.

- Uważam, że jeśli Karol Nawrocki ma odrobinę refleksu politycznego i odrobinę myślenia racjonalnego, to powinien się z tego wycofać - oświadczył w "Faktach po Faktach" w TVN24 Grzegorz Rzeczkowski, publicysta śledczy i dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas.

Jak argumentował gość programu, chociaż nie znamy treści aneksu, to można domyślać się, że stanowi on "raport na resorach". - Pamiętamy, jakie szkody raport z likwidacji WSI wyrządził - mówił.

- Ujawnione operacje polskiego wywiadu, ujawniona agentura, ujawnieni funkcjonariusze, skrzywdzeni ludzie. Przecież my zapłaciliśmy chyba kilka milionów złotych z naszych podatków na odszkodowania dla tych, którzy zostali w tym raporcie wskazani - wymienił Rzeczkowski.

Generał Polko: to pożywka dla obcych służb

Negatywne zdanie na temat ewentualnego ujawnienia aneksu wyraził również drugi gość programu, generał Roman Polko.

- Myśmy w jednostce GROM nie dopuszczali do tego, żeby sposób szkolenia żołnierzy wyszedł na zewnątrz, a tutaj mamy coś zdecydowanie więcej. Mamy ujawnić kuchnię działania polskich służb specjalnych, bo de facto to jest ujawniane - powiedział były dowódca jednostki wojskowej GROM.

Zdaniem gościa TVN24 opublikowanie aneksu sprawi, że "służby wrogich nam państw będą miały dobrą pożywkę do studiów, jak te nasze działania obezwładniać".

- No i oczywiście niszczenie zaufania dla współpracowników. Ujawnianie nazwisk ludzi, którzy w dobrej intencji wspierali polskie służby specjalne, spowoduje, że kolejni już nie będą chcieli współdziałać - ocenił generał Polko. - Po co to wyciągać? Chyba tylko po to, żeby rozpętać znowu jakąś wewnętrzną bitwę polsko-polską - dodał.

Sprawa Cenckiewicza. "Od samego początku jakiś absurd"

Goście programu skomentowali również sprawę rezygnacji Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powodem miało być to, że rząd odmawia mu dostępu do informacji niejawnych. Wynika to z tego, że zdaniem rządu Cenckiewicz nie posiada odpowiedniego certyfikatu pomimo korzystnych dla niego wyroków sądowych.

- Tak naprawdę, to od samego początku jakiś absurd. Nie da się funkcjonować w takiej strukturze jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego bez odpowiednich certyfikatów - ocenił gen. Roman Polko. - Jestem przekonany, że po prostu partnerzy zagraniczni, amerykańscy, brytyjscy, NATO-wscy, z Unii Europejskiej nie chcieli rozmawiać z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który tych certyfikatów nie posiada - dodał.

Zdaniem Grzegorza Rzeczkowskiego decyzja Sławomira Cenckiewicza o rezygnacji nie była tylko jego samego.

- Te informacje, które też wypływały z Pałacu Prezydenckiego o konflikcie, który tam się tlił, o tym, że jednak ta sytuacja obciążała też prezydenta. Wszystko wskazuje na to, że ta decyzja jednak, jeśli miałbym obstawiać, była wymuszona - powiedział.

