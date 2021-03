Premier: nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, na branie zakładników

Wzywam władze białoruskie do tego, aby w spokoju rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy, bez brania zakładników - powiedział premier Mateusz Morawiecki. W wygłoszonym w środę oświadczeniu odniósł się do aresztowania na 15 dni prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys.

"Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków"

Jego zdaniem "tak można powiedzieć o tego typu działaniu, które władze białoruskie stosują na coraz szerszą skalę". - Jest to działanie absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi - ocenił Morawiecki. Dodał, że poruszy tę kwestię na czwartkowym posiedzeniu Rady Europejskiej, na spotkaniu premierów i prezydentów państw członkowskich UE.

- Powinniśmy dzisiaj między narodem białoruskim a narodem polskim budować mosty, a nie mury. I nie szukać kozła ofiarnego, tak jak to dzieje się w przypadku aktualnych władz białoruskich, które robią wszystko, żeby niszczyć dobre relacje pomiędzy Polakami a Białorusinami - kontynuował premier. Jak ocenił, "nie udaje im się to". - Dlatego zaostrzają jeszcze bardziej swoje metody - powiedział.

"Apelujemy do władz białoruskich"

Morawiecki przypomniał, że "wczoraj wieczorem został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych charge d'affaires Białorusi i został mu przekazany zdecydowany protest naszej strony". - Wczoraj do Grodna pojechał na spotkanie z lokalnymi władzami już celem wyjaśnień, co dzieje się z panią prezes Andżeliką Borys, nasz konsul w Grodnie - dodał.