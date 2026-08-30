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Andrzej Wielowieyski nie żyje. Polityk i działacz opozycji antykomunistycznej miał 98 lat

Andrzej Wielowieyski
Andrzej Wielowieyski
Źródło zdj. gł.: Michal Wozniak/East News
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Nie żyje Andrzej Wielowieyski. Polityk, działacz katolicki, prawnik, jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, działacz opozycji demokratycznej i kawaler Orderu Orła Białego zmarł w wieku 98 lat.

O jego śmierci poinformowała w niedzielę redakcja "Więzi", z którą przez wiele lat był związany.

Andrzej Wielowieyski urodził się 16 grudnia 1927 roku w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej od 1943 roku walczył w oddziale partyzanckim Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici".

W 1947 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo pracował w Ministerstwie Skarbu, a następnie w Ministerstwie Finansów. W latach 1952-1955 był zatrudniony w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych. Później do 1961 roku w Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie.

Od 1961 do 1978 roku pracował w redakcji miesięcznika "Więź". Przez wiele lat był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie: od 1965 do 1972 roku był jego wiceprezesem, a w latach 1972-1981 i 1984-1989 sekretarzem. Był także członkiem władz międzynarodowego ruchu intelektualistów katolickich "Pax Romana".

- Ludzie skrzykują się pod pewnymi wyraźnymi znakami. Dla mnie KIK to była niezależność ruchu katolickiego, związek z Kościołem, udział w reformie soborowej i jednocześnie w odrodzeniu narodowym. Co roku cały zarząd Klubu chodził na kilkugodzinne rozmowy do prymasa Wyszyńskiego, któ­ry nam chyba dość szczerze opowiadał o swoich kłopotach z władzą ludową i o tym, jak trudno wprowadzać w tej sytuacji w Polsce reformy soborowe, a my dzieliliśmy się z nim naszymi problemami - mówił w rozmowie dla "Więzi" o początkach warszawskiego KIK

- Myślę też, że byłem świadkiem i uczestnikiem tego, jak te pięknoduchowskie, zapatrzone w teologów i filozo­fów francuskich elity katolickie dochodzą do coraz większego zrozumienia tej jednak populistycznej wizji religijności, jaką miał prymas Wyszyński, i do obser­wowania skutków społecznych - ożywienia religijnego i narodowego, które były jej wynikiem. Powoli zaczęliśmy się w ten nurt czynnie włączać, prowadząc konferencje na temat Soboru i papieskich encyklik, pielgrzymki i kursy przed­małżeńskie - dodał.

Działalność polityczna Andrzeja Wielowieyskiego

W 1980 roku pełnił funkcję eksperta Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a następnie doradcy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

W 1981 roku został powołany przez Krajową Komisję Porozumiewawczą na kierownika ekspertów "Solidarności" zgrupowanych w ramach Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. W latach 1981-1985 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. Od 1982 r. współpracował z redakcją "Królowej Apostołów" i "Gościa Niedzielnego".

W 1983 roku został doradcą Lecha Wałęsy. Od 1987 roku doradzał Krajowej Komisji Wykonawczej. Wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

Odegrał bardzo istotną rolę w rozmowach przygotowujących Okrągły Stół. W trakcie jego obrad brał udział w pracach zespołu do spraw gospodarki i polityki społecznej.

W wyborach w czerwcu 1989 roku dostał się do Senatu jako kandydat Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". W Senacie I kadencji (1989-1991) pełnił funkcję wicemarszałka oraz I wiceprzewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (do 1990 roku).

Był członkiem Ruchu Obywatelskiego - Akcja Demokratyczna (ROAD), później Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W komisjach sejmowych zajmował się głównie budżetem, sprawami gospodarczymi oraz samorządem terytorialnym. W 2001 roku został senatorem z listy Bloku "Senat 2001". W latach 2003-2005 zasiadał w kole senackim Unii Wolności, później Partii Demokratycznej.

Wielowieyski w Parlamencie Europejskim

W 2004 roku kandydował jako przedstawiciel Unii Wolności do Parlamentu Europejskiego. Nie dostał się, mimo że w okręgu warszawskim zajął drugą pozycję po Bronisławie Geremku. Później, również bez powodzenia, w 2005 roku startował do Senatu.

Po śmierci Bronisława Geremka 13 lipca 2008 roku zajął jego miejsce w Parlamencie Europejskim. Jako eurodeputowany należał do Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Był członkiem m.in. Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Konstytucyjnych.

Andrzej Wielowieyski w 2011 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego. Otrzymał również Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i francuski Krzyż Kawalerski Legii Honorowej.

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Źródło: PAP
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Tagi:
zmarł..., nekrologiNSZZ "Solidarność"Lech Wałęsa
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