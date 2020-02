Nowy szef CBA i zeznania sprzed 11 lat

"Andrzej Stróżny po pouczeniu i odebraniu od niego przysięgi powiedział nieprawdę" - napisała sejmowa komisja śledcza, badająca okoliczności śmierci Barbary Blidy w raporcie końcowym. Do przesłuchania Stróżnego, od środy nowego szefa CBA, doszło 11 lat temu. CBA zapytane przez reportera tvn24.pl o ten fragment dokumentu odpowiada: - Prokuratura nigdy nie kwestionowała zeznań Stróżnego.

Premier Mateusz Morawiecki powierzył w środę obowiązki szefa służby antykorupcyjnej dyrektorowi delegatury ABW w Katowicach Andrzejowi Stróżnemu. Jak sprawdziliśmy, nazwisko tego funkcjonariusza kilkakrotnie pojawia się w raporcie parlamentarnej komisji do spraw śmierci Barbary Blidy.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Barbarę Blidę w jej domu w Siemianowicach Śląskich. Nie udało się nigdy w pełni wyjaśnić okoliczności tej śmierci – czy było to samobójstwo, czy strzał padł podczas szarpaniny z funkcjonariuszką ABW. Ustalono z całą pewnością, że Blida zginęła od strzału oddanego z prywatnej broni.

Posłowie ustalili także, że feralnego poranka w domu byłej polityk lewicy pojawiły się dwie ekipy funkcjonariuszy ABW. Pierwsza miała nakaz rewizji i zatrzymania Blidy, by umożliwić prokuratorowi przedstawienie jej zarzutów karnych.

Posłowie weryfikowali też, co na miejscu robił ówczesny wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Grzegorz Ocieczek (dziś wiceszef CBA – red.). I w tym wątku raportu kończącego pracę komisji pojawia się kilkunastokrotnie nazwisko Andrzeja Stróżnego, który wtedy był zastępcą dyrektora departamentu w centrali Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Według zeznania Grzegorza Ocieczka był on w Katowicach przypadkowo, gdyż dzień wcześniej uczestniczył w pogrzebie znajomego policjanta. Jednak przesłuchiwany przed komisją śledczą nie potrafił wskazać nazwiska zmarłego znajomego ani miejscowości, w której odbył się pogrzeb.

Wersję Ocieczka potwierdzał Andrzej Stróżny, który również był tego dnia w Katowicach. Przesłuchiwany przez posłów wyjaśnił, że dzień wcześniej był na spotkaniu urodzinowym swojej córki i tylko z tego powodu przyjechał do miasta.

Zarejestrowane jego wyjście z centrali ABW nastąpiło dnia 23 kwietnia 2007 roku o godzinie 14.19 a wejście do ABW nastąpiło 25 kwietnia 2007 roku o godzinie 12.54. Również niewiarygodne są jego zeznania, że rano udawał się na dworzec kolejowy w Katowicach, żeby udać się z Grzegorzem Ocieczkiem do Warszawy. Komisja uznała za wielce prawdopodobnie, iż wcześnie rano udawał się do siedziby delegatury ABW w Katowicach, gdzie zamierzał się spotkać z Grzegorzem Ocieczkiem.