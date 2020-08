Nowy minister pisał: wszystkie ręce na pokład. "Ręce lekarskie są na pokładzie, tylko warto z nich skorzystać"

W tym tygodniu z rządu premiera Mateusza Morawieckiego odeszło dwóch ministrów oraz dwoje wiceministrów. W poniedziałek z funkcji w resorcie zdrowia zrezygnował wiceminister Janusz Cieszyński , następnego dnia - minister Łukasz Szumowski . We wtorek do dymisji podała się też wiceminister cyfryzacji Wanda Buk , a dwa dni później o swym odejściu poinformował szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz .

W czwartek premier ogłosił nazwiska nowego ministra spraw zagranicznych (został nim Zbigniew Rau) oraz ministra zdrowia. O nominacji na to drugie stanowisko, jaką otrzymał dotychczasowy prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski, rozmawiali goście "Faktów po Faktach": były szef NFZ, poseł Andrzej Sośnierz (Porozumienie, klub Prawa i Sprawiedliwości) oraz prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

"Chaotyczne" decyzje w sprawie epidemii

- Mamy nie tylko przeczucie, ale i pewność - odpowiedział. Przypomniał, że Łukasz Szumowski, obejmując kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, był tą osobą, której w 2018 roku udało się doprowadzić do porozumienia z lekarzami rezydentami. Matyja ocenił, że sytuacja zmieniła się wraz z przyjściem pandemii. - Rozumieliśmy, że były trudne decyzje i trudny okres. Byliśmy w sytuacji, że decyzje były czasami nietrafione, ale nie upieraliśmy się, że mamy monopol na rację. Tylko ten dialog byłby pożyteczny dla ministra zdrowia w podejmowaniu właściwych decyzji - tłumaczył.

- Wiele razy zwracaliśmy uwagę, że podejmowane decyzje były decyzjami bardzo chaotycznymi i one doprowadziły do tego, jaki mamy stan zachorowalności teraz - zauważył.

Mówiąc o swoim liście, Matyja powiedział, że "bardzo go ucieszyło", gdy Adam Niedzielski oświadczył w internetowym wpisie, że pandemię pokona się razem i "wszystkie ręce na pokład". - Te ręce lekarskie są na tym pokładzie, tylko warto z nich skorzystać. Patrząc na to, jaki był dialog między prezesem Niedzielskim a nami, to myślę, że ten dialog będzie kontynuowany. Nie dla środowiska lekarskiego, ale dla pacjentów - skomentował.