Ambasador przy Unii Europejskiej zwolniony. Pełniącym obowiązki bliski współpracownik Tuska

Rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony, a nowi ministrowie przejęli już kierownictwo w swoich resortach. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał wieczorem, że prokurator krajowy został zobowiązany do poinformowania o wszystkich sprawach związanych z Grzegorzem Braunem. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON napisał w mediach społecznościowych, że "to będą dobre lata dla Wojska Polskiego". Premier Donald Tusk w Brukseli przekazał, że "na 90 procent" proces w sprawie akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy tak się uda przyspieszyć, że w piątek będzie mógł ogłosić "mamy to". Wszystko to relacjonujemy w tvn24.pl.